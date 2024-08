iPhone 15 Pro contro iPhone 16 Pro in 25 novità

Pubblicità

Come sarà l’iPhone 16 e 16 Pro ve l’abbiamo detto in un articolo approfondito, con tutte le indiscrezioni ad oggi più attendibili. Ma per chi ha un iPhone 15 Pro ha senso pensare ad un acquistare il nuovo modello in arrivo? In fondo diremo la nostra opinione, ma se volete decidere da soli, vediamo qui di seguito le principali novità, divise per categoria.

Design

Dal punto di vista del design cambierà poco. Oltre ai colori che ogni anno variano nelle nuances e presentano una tinta-novità (viola, ad esempio, per iPhone 14 Pro, blu per iPhone 15), il principale elemento distintivo saranno le dimensioni.

iPhone 16 Pro avrà uno schermo leggermente più grande con bordi più sottili. Nello stesso tempo avrà anche dimensioni fisiche maggiorate anche se si parla di millimetri. Sarà anche più luminoso.

Da notare anche l’apparizione di un nuovo tasto, la cui funzione resta misteriosa anche se potrebbe avere a che fare con la fotocamera, denominato “Cattura”.

Fotocamera

Come sempre è nella fotocamera che troviamo alcune delle differenze più interessanti per chi usa il telefono quotidianamente. Gli iPhone della serie Pro e specialmente l’iPhone Pro Max è il dispositivo privilegiato in questo ambito e anche per iPhone 16 Pro sarà così.

In arrivo c’è in particolare, proprio su iPhone 16 Pro, un nuovo sensore Sony IMX-903. Rilasciato lo scorso anno e in predicato di sbarcare giù su iPhone 15 Pro, questa componente è in grado di scattare con maggior precisione specialmente nell’autofocus rispetto ai precedenti e di catturare più luce riducendo il rumore. Ha una superficie del 12% più larga di quella della componente oggi in uso.

Nella nostra tabella lo collochiamo solo su iPhone 16 Pro Max, ma non è chiaro se sarà così o se ne sarà dotato anche iPhone 16 Pro.

Si parla anche anche di uno zoom 12X, capace di simulare una lente da 300mm. Se arriverà sarà solo su iPhone 16 Pro Max.



Altre componenti

Le novità arriveranno anche in altri ambiti. Oltre al processore A18 Pro (che dovrebbe essere sempre costruito con un processo a 3 nanometri come A17 Pro ma più affinato), ci saranno importanti aggiornamenti anche per la batteria che dovrebbe offrire maggior capacità grazie alla tecnologia stacked.

Significative nell’uso quotidiano le novità in fatto di ricarica. Apple potrebbe introdurre in iPhone 16 Pro la capacità di ripristinare la batteria a 40W. Questo determinerebbe tempi ridotti per la ricarica, probabilmente nell’ordine del 30%.

Converrà aggiornare?

La risposta alla domanda se converrà o meno aggiornare ve la potete dare da soli scorrendo le nostre tabelle e verificando quali sono i vostri elementi di interesse maggiori.

In linea generale iPhone 16 Pro non dovrebbe rappresentare un salto in avanti rispetto ad iPhone 15 Pro quanto quest’ultimo lo è stato rispetto ad iPhone 14 Pro. Ci sono interessanti affinamenti ma nulla di paragonabile a cose come porta USB-C, bordi in titanio, fotocamera da 48 megapixel in HEIF, tasto Azione.

Aggiornare da iPhone 15 Pro ad iPhone 16 Pro potrebbe avere un senso solo se vi interessano le funzioni fotografiche avanzate (che potrebbero essere davvero tali solo in iPhone 16 Pro Max) e la ricarica veloce. Che questo possa valere la pena di archiviare un telefono di un anno e con un costo significativo per questi vantaggi è decisione lasciata alla capacità del vostro portafogli.