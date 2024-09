iPhone 16 Pro, lo smontaggio rivela batteria con involucro metallico

Pubblicità

Il canale YouTube “REWA Technology” ha condiviso un video che mostra lo smontaggio di un iPhone 16 Pro, filmato che permette di dare un primo sguardo all’interno del dispositivo.

Dal filmato si evince che l’iPhone 16 Pro integra una batteria con involucro metallico, confermando l’indiscrezione che già dallo scorso anno indicava l’arrivo di questa novità.

La batteria in questione è da 3582 mAh, corrispondente a quanto già rivelato dall’Agenzia brasiliana delle telecomunicazioni (Anatel), grazie alla quale sono ora note le capacità delle batterie di tutti i modelli della generazione iPhone 16.

Stando a quanto riferito da Apple, alcuni iPhone 16 sfruttano batterie che consentono un distacco indotto elettricamente dell’adesivo che mantiene il componente in sede (all’interno della scocca), elemento che dovrebbe semplificare la procedura di sostituzione (per staccarla è sufficiente applicare una corrente elettrica a bassa tensione, per esempio impiegando una batteria da 9V).

Il sito TechCrunch riferisce che la novità della batteria con distacco indotto elettricamente riguarda iPhone 16 e iPhone 16 Plus ma non iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Nel video in questione non è mostrata la nuova procedura di rimozione della batteria ma il sistema classico che consiste nel tirare fuori una delle linguette da sotto la batteria fino a quando non si riesce ad afferrarla con le dita; da quanto visibile nel filmato, è probabile che l’elettroadesione sia sfruttata solo su iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

Apple afferma che tutti e quattro i dispositivi della lineup iPhone 16 vantano un nuovo design interno con vantaggi anche per quanto riguarda la riparabilità e in particolare quando si rende necessario sostituire la batteria: la ri-progettazione hardware è di Apple, ma l’obbligo di progettare dispositivi più riparabili arriva dall’Unione europea. Nuove norme prevedono requisiti più rigidi in materia di sostenibilità, prestazioni ed etichettatura, compreso l’impiego di batterie più sicure e più facili da rimuovere per vari dispositivi elettronici.