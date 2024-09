iPhone 16 e batterie, svelate le capacità di tutti i modelli

Pubblicità

La gamma degli iPhone 16 e 16 Pro vanta batterie che durano di più e ottimizzazioni del sistema operativo che promettono di offrire un balzo in avanti in termini di autonomia: ora grazie a una registrazione commerciale emergono le specifiche dettagliate della capacià delle batterie di ogni modello della generazione iPhone 16.

Dall’Agenzia brasiliana delle telecomunicazioni (Anatel) si apprendono dettagli relativi alle capacità delle batterie degli iPhone 16, evidenziando la maggiore capacità rispetto ai modelli precedenti. Di seguito i dettagli:

‌iPhone 16‌ – 3,561 mAh,

‌iPhone 16‌ Plus – 4,674 mAh

iPhone 16 Pro – 3,582 mAh

‌iPhone 16 Pro‌ Max – 4,685 mAh

Rispetto alla generazione precedente iPhone 15, quest’anno la capacità della batteria aumena del 6% circa per tutti i modelli, fino al 9,4% in più per iPhone 16 Pro. Migliorie in termini di durata delle batterie sono merito anche dei chip A18 e A18 Pro basati su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione, della gestione evoluta dei consumi.

Contribuisce anche il design harsware interno riprogettato, con una sottostruttura termica composta da materiale riciclato e un vetro posteriore in grado di disperdere ancora meglio il calore. Come abbiamo già segnalato qui, l’autonomia è superiore su tutti i nuovi modelli. Di seguito le indicazioni di Apple riportate nelle specifiche per i vari modelli:

iPhone 16 – fino a 22 ore di riproduzione video; fino a 18 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 80 ore nella riproduzione audio

iPhone 16 Plus – fino a 27 ore di riproduzione video; fino a 24 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 100 ore nella riproduzione audio

iPhone 16 Pro – fino a 27 ore di riproduzione video; fino a 22 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 85 ore nella riproduzione audio

iPhone 16 Pro Max: fino a 33 ore di riproduzione video; fino a 29 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 105 ore nella riproduzione audio.

