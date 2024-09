iPhone 16 Pro Max con la batteria Schwarzenegger

Pubblicità

L’iPhone 16 Pro Max vanta la batteria più capiente di sempre per un iPhone, utile per chi vive con l’ansia della batteria scarica ed è costretto ad andare sempre in giro con power bank di varie dimensioni. iPhone 16 Pro Max promette di non lasciarvi mai soli o quasi: Apple riferisce che in questo modello è stato ottimizzato lo spazio interno per fare spazio a una batteria più grande che, lavorando in sinergia con il chip A18 Pro, “offre un’efficienza energetica eccezionale”.

iPhone 16 Pro Max vanta fino a 33 ore di riproduzione video, superiore rispetto alle 27 ore dell’iPhone 16 Pro.

Le ore indicate per la riproduzione video sono 4 in più rispetto a quanto indicato nelle specifiche di iPhone 15 Pro Max, modello per il quale Apple indica 29 ore di batteria nella riproduzione video; si tratta di un incremento del 14%.

Per l’iPhone 16 Pro Apple indica fino a 27 ore per la riproduzione video, fino a 22 ore per la riproduzione di video in streaming e fino a 85 ore per la riproduzione audio.

Per l’iPhone 16 Pro Max, Apple indica fino a 33 ore per la riproduzione video, fino a 29 ore per la riproduzione di video in streaming e fino a 105 ore per la riproduzione audio.

Entrambi i modelli vantano batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio (non sappiamo ancora l’esatta capacità), supporto ricarica wireless MagSafe fino a 25W con un alimentatore da 30W o superiore, ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt, ricarica veloce fino al 50% della carica in circa 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore abbinato a un cavo di ricarica USB‑C, o con un alimentatore da 30W o superiore abbinato a un carica­batterie MagSafe.