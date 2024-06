Seconda beta di macOS Sequoia agli sviluppatori

Pubblicità

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda versione beta del futuro macOS Sequoia, release che arriva a 14 giorni dalla prima beta presentata il 10 giugno 2024 nell’ambito della WWDC24 (conferenza sviluppatori), insieme alla beta 1 di tutte gli altri futuri sistemi operativi (iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2).

Non è chiaro quali sono le novità della beta 2 di macOS Sequoia ma essendo le prime versioni preliminari, vedremo man mano risolti bug e aggiunte funzionalità annunciate ma non implementate nelle precedenti beta.

La beta 1 era la build 24A5264n; la beta 2 è la build 24A5279h

Gli sviluppatori registrati possono scaricare l’aggiornamento aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la colonna “Generali” a sinistra sullo schermo e “Aggiorna ora” nella sezione a destra della schermata.

macOS Sequoia funziona su iMac 2019 e seguenti, iMac Pro 2017 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, MacBook Air 2020 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, MacBook Pro 2018 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

