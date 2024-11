Il treno a batteria Hitachi supera le motrici diesel

Pubblicità

Sebbene stenti a decollare, l’elettrico sembra essere destinato a prendere il posto, presto o tardi, del combustibile fossile: dapprima nele auto, adesso anche in treni a batteria. Siamo ancora lontani dal sostituire i classici treni, elettrici e diesel,, con locomotive EV, eppure un treno a batteria Hitachi per tratte interurbane, primo nel Regno Unito, ha dimostrato di poter superare le prestazioni delle motrici diesel con un notevole risparmio economico.

Hitachi Rail, Angel Trains e TransPennine Express hanno appena concluso il test nel nord dell’Inghilterra. La sperimentazione ha confermato che le batterie ad alta potenza offrono vantaggi significativi in termini di riduzione delle emissioni, risparmio di carburante, con un occhio di riguardo alla qualità dell’aria.

Il costruttore ha già introdotto treni a batteria per passeggeri in Giappone e in Europa, come anche la piattaforma “Masaccio Blues” per Trenitalia nel nostro Paese.

Il test nel Regno Unito ha dimostrato che la batteria da 700 kW può spingere il treno oltre i 120 km/h e garantire una percorrenza di oltre 70 km. Peraltro, la batteria, montata nello stesso spazio occupato dal motore diesel, ha il medesimo peso, evitando problemi di degrado dei binari e senza che vi sia alcun impatto per i passeggeri.

I risultati in termini di risparmio di carburante sono stati superiori alle aspettative, con una riduzione dei costi del 35-50%. Uno degli elementi chiave è stata la modalità “Eco”, in cui la batteria alimentava interamente alcune sezioni del tragitto, dimostrando l’efficacia della tecnologia per un utilizzo quotidiano.

Il successo della sperimentazione consente a Hitachi di procedere verso lo sviluppo di un treno elettrico a batteria per tratte interurbane, con un’autonomia stimata tra 100 e 150 km. Il Ministro dei Trasporti, Lord Hendy, ha commentato ricordando come il trasporto ferroviario sia già il mezzo di trasporto pubblico più ecologico, anche se questo test contribuirà a rendere i viaggi ancora più sostenibili e affidabili per milioni di passeggeri.

Al momento, Hitachi Rail è l’unico produttore ferroviario che sta sviluppando un sistema a batteria utilizzando la filiera delle batterie in Regno Unito, in collaborazione con Innovate UK e l’Università di Birmingham.

Ricordiamo che dal 2023 in Italia è in funzione anche il treno ibrido Blues di Hitachi con alimentazione trimodale.