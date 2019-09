iPhone a poco prezzo? Il colore a sorpresa di Trendevice vi fa risparmiare 40€

Su TrenDevice torna la promozione dedicata al Colore a Sorpresa: se volete acquistare un iPhone Ricondizionato e non avete preferenze per la scelta del colore, fino al 9 Settembre avete la possibilità di risparmiare 40€ scegliendo il “Colore a Sorpresa”

Cosa significa? Nella scheda prodotto, selezionando l’opzione “Colore a Sorpresa”, riceverete l’iPhone Ricondizionato a seconda del colore disponibile a magazzino. È un’occasione da non perdere perché i prezzi del colore a sorpresa, fuori promozione, sono sempre i più convenienti ma, fino al 9 Settembre, TrenDevice ha abbassato ulteriormente i prezzi e potete risparmiare ben 40€. Non è necessario alcun codice sconto perché i prezzi che trovate sul sito TrenDevice sono già scontati di -40€.

L’opzione Colore a Sorpresa è disponibile su tutti gli iPhone Ricondizionati. Vi segnaliamo le migliori occasioni che potete trovare su TrenDevice: iPhone Xs Max a partire da 759,90€, iPhone Xs da 709,90€ e iPhone Xr con prezzi a partire da 589,90€. Per quanto riguarda l’iPhone 8, TrenDevice lo propone a partire da 389,90€, mentre l’iPhone 7 ha un prezzo di partenza di 209,90€. L’iPhone 6s Plus e iPhone 6 Plus sono in vendita con prezzi a partire rispettivamente da 229,90€ e 199,90€.

Novità di questi giorni su TrenDevice è possibile acquistare singolarmente anche solo gli Accessori per iPhone e iPad, un’intera sezione del sito è dedicati a Cavi e Alimentatori, Auricolari, Cover e Protezione schermo. Ad esempio potete trovare il kit Alimentatore più Cavo lightning a soli 22,90€, solo Cavo lightning a 12,90€, mentre se desiderate un caricatore più performante è disponibile il Kit di Ricarica veloce 4X a 49,90€, che consente di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Disponibili gli auricolari EarPods con connettore lightning a 23,90€ e le Cover bianche e nere brandizzate TrenDevice a 9,90€.

Inoltre è possibile acquistare anche la Protezione dello Schermo grazie alla quale potete ridurre del 98% la probabilità di rottura dello schermo LCD del vostro iPhone, evitando gravi danni causati da cadute accidentali. Una caduta può danneggiare il vetro e causare danni elevati, circa il 98% delle rotture di schermi LCD e di vetri frontali può essere evitato grazie al vetro protettivo. Tutti gli accessori sono 100% nuovi e perfettamente compatibili con il vostro modello di iPhone.