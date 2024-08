iPhone 16 contro iPhone 16 Pro, ecco tutte le differenze

Pubblicità

iPhone 16 e iPhone 16 Pro sono in arrivo. Le loro caratteristiche le abbiamo presentate in un articolo specifico. Potete leggerlo direttamente cliccando qui per vedere quali sono i rumors più accreditati, dai colori alle nuove batterie, dai sensori fotografici aggiornati alle novità nel campo dei processori.

In questa pagina invece vi vogliamo dare conto delle differenze principali tra gli iPhone 16 e iPhone 16 Pro, due gamme di prodotto che si rivolgeranno come sempre a due pubblici differenti.

Le differenze in componenti e funzioni

Gli iPhone 16, come gli iPhone 15 e tutti i modelli di questa fascia, si presenteranno meno raffinati dal punto di vista dei materiali e con un modulo fotografico molto buono ma non al pari di quello degli iPhone 16 Pro che avranno zoom (addirittura fino a 300mm a quanto pare in iPhone 16 Pro Max) e sensori di nuova generazione. Ma di questo parliamo poco sotto.

Importante potrebbe essere la differenza per quanto riguarda gli schermi. Per la prima volta da molto tempo a questa parte i display avranno misure differenti tra le due classi di dispositivo. L’aumento delle dimensioni per gli iPhone 16 Pro sarà minimo ma percepibile anche per l’aumento delle dimensioni fisiche.

Cambieranno anche i processori, benchè questo sempre secondo tradizione non dovrebbe fare grande differenza.

Ci saranno anche diverse cose che non cambieranno tra un modello e l’altro. Alcune per la prima volta. Ad esempio il tasto Azione dovrebbe arrivare su iPhone 16 (dopo essere apparso su iPhone 15 Pro ma non su iPhone 15) mentre su entrambi i modelli dovrebbe arrivare il misterioso (per il funzionamento) tasto Cattura.

Le differenze nel modulo fotografico

La differenza maggiori se si guarda all’utilizzo quotidiano, alla fine dovrebbero essere concentrate nel modulo fotografico. Apple potrebbe aggiornare il sensore di iPhone 16 Pro scegliendo un modello capace di catturare più luce e di portare la risoluzione della lente UltraWide a 48 megapixel. Arriverà anche zoom da 5X su iPhone 15 Pro (e forse addirittura da 12X su iPhone 16 Pro Max) mentre iPhone 16 dovrebbe restare alle sole due lenti di oggi.

Quale dovrò comprare?

In conclusione quale dei due varrà la pena di comprare? La risposta a questo punto dell’anno non sarebbe semplice da dare visto che parliamo di rumors. Ma il passato indica chiaramente una strada.

iPhone 16 Pro si rivolgerà a chi vuole avere tutto il meglio possibile da iPhone anche dal punto di vista dell’immagine. Lo dovrà comprare chi non vuole rinunciare a nulla oppure chi ha interesse specifico per alcuni aspetti particolari: la fotografia e il video.

In questi settori il modello Pro manifesterà il vantaggio più importante rispetto ad iPhone 15 offrendo composizioni di creatività che non si possono avere con il pur buono zoom 2X di iPhone 15. Senza considerare la potenza del sistema di ripresa video di iPhone 15 Pro con la sua capacità di riversare contenuti su disco esterno e la capacità di trasferire dati a 20 Gbps.

Resterà poi da vedere se funzioni come ricarica rapida, batteria potenziata e display ad alta luminosità saranno specifici di iPhone 16 Pro o se li vedremo anche su iPhone 16. In questo caso potrebbero esserci altre buone ragioni di spendere quel buon 25% in più che tocca sborsare per avere un modello Pro rispetto ad un modello non Pro.