iPhone Air, la mano che sostiene il telefono sparisce in Corea del Sud

Sulle varie pagine web del sito Apple dedicate all’iPhone Air l’azienda esalta leggerezza (165 grammi), spessore (solo 5,64cm) e robustezza, mostrando l’immagine del telefono sostenuto in mano solamente tra due dita, accompagnata da slogan del tipo: “L’iPhone più sottile. La potenza di un Pro”.

Questa immagine è presente sulle versioni localizzate dei vari siti Apple in tutto il mondo… tranne in Corea del Sud, dove la mano è stata rimossa dall’immagine pubblicitaria. A quanto pare il gesto della mano, con indice e pollice a distanza ravvicinata, nella cultura locale è considerato da uomini tra i 20 e i 30 anni come una offesa, un riferimento alle dimensioni del pene usato come ingiuria da alcuni gruppi femministi.

Aziende quali GS25 (catena sudcoreana di minimarket) e Renault Corea, ma anche agenzie governative, si sono trovate in passato ad affrontare le reazioni negative da parte di alcuni uomini per la presenza di mani che mimavano gesti simili nelle pubblicità o in altri materiali promozionali.

Mano rimossa per evitare polemiche?

Probabilmente per evitare problemi sul nascere, Apple ha preferito eliminare la mano dalle foto ufficiali di iPhone Air in Corea del Sud. Capita spesso che le aziende siano costrette ad adattare immagini e slogan pubblicitari tenendo conto delle culture locali. Si sono verificati anche clamorosi errori di naming: tra i tanti ricordiamo l’arcinoto problema con il nome Fiat Ritmo (che nel Regno Unito rimandava direttamente al ciclo mestruale) o la Honda Fitta (dispregiativo norvegese e svedese per una donna).

Tutte le novità del 9 settembre

Il 9 settembre, oltre a iPhone Air, Apple ha presentato iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max, AirPods Pro 3 e anche l’intera gamma di smartwatch: Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3.

Per un riepilogo completo di tutte le novità presentate da Apple il 9 settembre 2025 potete fare riferimento a questo articolo.