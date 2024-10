Altre tre piccole novità di iOS 18

Pubblicità

Ogni anno Apple potenzia e migliora i suoi dispositivi attraverso gli aggiornamenti del sistema operativo, e nel caso di iOS 18 le nuove funzionalità e i piccoli aggiustamenti sono ancora più numerosi rispetto al solito.

Delle tante che abbiamo già segnalato, ne mancano all’appello ancora alcune, e probabilmente nei prossimi giorni ne scopriremo delle altre.

Come spegnere iPhone: ora è più facile

Intanto tenete a mente che se installate iOS 18, spegnere iPhone diventa ancora più semplice. Non dovrete infatti più tenere a mente la combinazione di tasti (che spesso, anche a noi, capita di scattare uno screenshot quando vorremmo semplicemente riavviarlo), perché è stato finalmente aggiunto un pulsante virtuale per attivare il medesimo processo.

Vi basta aprire il Centro di Controllo, ed eccolo lì in alto a destra, il nuovo pulsante Off. Tenetelo premuto e si aprirà la solita schermata con lo slider per spegnere il telefono (e il tasto per annullare eventualmente l’operazione).

Come mettere in pausa la registrazione video su iPhone

Sembra poi una stupidaggine, ma Apple si è finalmente decisa ad aggiungere il tasto di Pausa alla modalità Video dell’app Fotocamera. Una volta avviata la registrazione, con iOS 18 potremo fermarla in qualsiasi momento per poi riprenderla senza dover più interrompere la registrazione e iniziarne una nuova.

Questo è particolarmente utile per chi vuol creare al volo un video un po’ più complesso senza doverlo passare per forza per un’app di editing dove effettuare il taglia-e-cuci.

Immaginatelo ad esempio ad una festa di compleanno: adesso potete riprendere l’arrivo della torta, interrompere la registrazione per la preparazione, e poi farla ripartire al “tanti auguri” per riprendere la soffiata finale. Interrotta poi la registrazione, potrete subito condividerlo con chi volete.

La Calcolatrice di iPhone con iOS 18

Dobbiamo ringraziare iOS 18 anche per i miglioramenti alla Calcolatrice: ora ci sono le “Note matematiche”, l’orientamento verticale per la calcolatrice scientifica (finalmente!) e nuove funzioni come la conversione delle unità (angolo, area, valuta, dati, energia, forza, carburante, lunghezza, potenza, pressione, velocità, temperatura, tempo, volume e peso) e la cronologia dei calcoli.

Certo non è la Calcolatrice che Apple ha messo su iPad proprio con l’ultima versione di iPadOS 18, ma sono piccoli aggiustamenti che fanno piacere.

Questi tre come dicevamo non sono certamente i più importanti, né gli unici cambiamenti introdotti da iOS 18.

