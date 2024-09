Gli iPhone compatibili con iOS 18 sono più di quelli che vi aspettate

Pubblicità

Se aveste mai avuto il timore che iOS 18 potrebbe costringervi ad abbandonare il vostro iPhone, non temete: il sistema operativo annunciato alla scorsa WWDC24 è compatibile con tutti quelli con cui è compatibile iOS 17.

La lista dei dispositivi che sono in grado di far funzionare iOS 18 parte con iPhone XS ed XR che sono stati rilasciati nel 2018 ed include anche dispositivi non propriamente freschissimi dal punto di vista delle componenti, come gli iPhone SE di seconda generazione. Ecco qui di seguito gli iPhone compatibili con iOS 18 in ordine di rilascio:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª gen. o superiore)

Attenzione però alle funzioni di iOS 18 disponibili sul vostro modello

È bene però precisare che come accaduto in precedenza la mera compatibilità con il sistema operativo non significa che tutte le funzioni sono disponibili. Alcune anche in passato sono state riservate ad iPhone che sono in grado per caratteristiche e potenza del processori, sono in grado di gestirle.

Nel caso di iOS 18 già sappiamo che, ad esempio, le novità più importanti dell’anno (e forse del decennio), quelle riferite all’Intelligenza Artificiale che Apple ha presentato in un pacchetto denominato “Apple Intelligence“, non possono funzionare se non si ha un iPhone 15 Pro o uno dei futuri iPhone.

Se volete scoprire tutte le novità di iOS 18 annunciate all’evento di lunedì 10 Giugno potete fare riferimento a questo articolo. Per spulciare invece tutte le funzioni, anche quelle meno rilevanti, introdotte da iOS 18 e che verranno aggiunte di volta in volta tra una beta e l’altra, e successivamente quelle lanciate in autunno e dopo, attraverso gli altri aggiornamenti minori del sistema operativo, fate riferimento a questa sezione del nostro sito web.

Apple annuncerà le novità per i suoi nuovi iPhone e le funzioni disponibili con iOS 18 fin da subito nell’evento di presentazione del 9 Settembre: su questa pagina trovate come seguirlo.