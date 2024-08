Quali iPad sono compatibili con iPadOS 18

Pubblicità

Posso installare iPadOS 18 sul mio iPad? Se la domanda vi attanaglia, in questo articolo trovate la risposta. Ogni anno infatti Apple aggiorna i sistemi operativi dei propri dispositivi, e di tanto in tanto capita che qualcuno di questi resti fermo alla versione precedente.

Generalmente succede perché questi aggiornamenti, più corposi di quelli rilasciati durante il resto dell’anno, includono funzioni che non possono essere supportate per mancanza di un qualche componente hardware o, più semplicemente, perché la potenza di calcolo non è sufficiente e le nuove funzioni rallenterebbero troppo il sistema, rendendolo inutilizzabile.

Nel caso di iPadOS 18 parliamo di un aggiornamento veramente importante, e per diverse ragioni.

Aggiornamento completo sugli iPad con chip M

Innanzitutto è il primo ad introdurre le funzioni AI di Apple Intelligence sui tablet di Apple. Un cambiamento epocale per l’intera piattaforma, tanto che Apple ha deciso di limitarle ai soli iPad dotati di processore Apple M.

Se si fosse limitata a questo, gli iPad compatibili con iPadOS 18 sarebbero davvero pochi, ma per fortuna è comunque possibile installare l’aggiornamento anche su altri modelli, facendo a meno delle novità AI, ma beneficiando di tutte le altre.

Cosa cambia per tutti gli altri

Ad esempio a 14 anni dal suo debutto iPad potrà finalmente beneficiare della calcolatrice nativa. E non si tratta semplicemente di una replica di quella presente su iPhone, perché Apple ha trovato un modo davvero intelligente per sfruttare a pieno tutto lo spazio offerto dallo schermo del tablet. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

Altro grosso cambiamento è l’introduzione di Smart Script, un sistema che corregge la calligrafia sui testi scritti a mano. Per questo approfondimento, il video che trovate qui vale più di mille parole.

Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda la personalizzazione della schermata principale e per quella di blocco, il Centro di Controllo diventa accessibile anche agli sviluppatori di terze parti, e su iPad in special modo il multitasking diventa ancora più potente. Potete scoprire tutto quel che c’è da sapere a riguardo spulciando questo articolo.

Compatibilità iPadOS 18

In una frase, sono compatibili con iPadOS 18 tutti gli iPad Air e gli iPad Pro commercializzati a partire dal 2018. Più precisamente quelli elencati qui sotto:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9″ (3ª generazione e successive)

iPad Pro 11″ (1ª generazione e successive)

iPad Air (M2)

iPad Air (3ª generazione e successive)

iPad (7ª generazione e successive)

iPad mini (5ª generazione e successive)

Restano quindi fuori dai giochi gli iPad di 6a generazione e gli iPad Pro da 12.9 pollici di 2a generazione, che si fermano appunto ad iPadOS 17.

Se il vostro iPad rientra quindi nell’elenco e volete provare iPadOS 18 subito anziché aspettare la versione definitiva di settembre, potete installare la versione beta del sistema operativo. Bastano pochi click, e lo fate direttamente dal tablet: è tutto spiegato qui.

Se invece cercate informazioni sugli iPhone compatibili con iOS 18, qui trovate l’elenco delle compatibilità. Per tutte le novità sui sistemi operativi Apple in arrivo questo autunno – da iPhone a iPad, passando per Mac, Apple Watch e tutto il resto – potete fare riferimento a questo articolo riepilogativo.