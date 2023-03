Un inglese possiede un iPhone più elettrizzante del vostro

C’è chi ritiene che iPhone sia un prodotto che entusiasma, bello da vedere e da far vedere, utile e facile da usare, qualche cosa di elettrizzante: un inglese sembra avere deciso che dovrebbe essere più… elettrizzante e ha mimetizzato un taser come se fosse un iPhone, un dispositivo che molti hanno in tasca, in un pericoloso storditore in grado di produrre una scarica di 650.000 volt.

Anche i taser classificati come armi non letali sono illegali nel Regno Unito, ma questo non impedisce il loro contrabbando. La pistola elettrica individuata nel Regno Unito è costruita in modo da somigliare a un iPhone, e può essere acquistata facilmente negli Stati Uniti.

Il sito Birmingham Live riferisce che la polizia di Sutton Coldfield ha arrestato un ragazzo in possesso del taser, un oggetto che a prima vista somiglia in modo convincente a un innocuo iPhone di qualche generazione fa e che integra un pulsante (il grilletto) per “sparare” l’elettricità in grado di immobilizzare il soggetto colpito.

Queste armi sono state spesso oggetto di critiche: l’ONU l’ha inserita nella lista degli strumenti di tortura e nel 2018 secondo Amnesty International solo negli USA è stata indicata come responsabile della morte di centinaia di persone, causata tipicamente da problemi cardiologici.

In Italia il taser è considerato arma propria e per importarlo ed impiegarlo serve un’apposita licenza e autorizzazioni. Dallo scorso anno in alcune città italiane un taser è stato fornito in dotazione a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, operatori che possono usare l’arma nel rispetto delle condizioni di sicurezza, tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale.

L’elettricità parte da dardi collegati a fili conduttori e trasmettere una potentissima scarica per alcuni secondi, che blocca i muscoli della persona colpita; quest’ultima rimane lucida ma non è in grado di muoversi.

Il modello di taser dato in dotazione alle forze di pubblica sicurezza italiane è in grado di lanciare due cariche e di emettere archi elettrici visibili anche senza sparare; gli agenti che li portano devono mostrarli prima di utilizzarli e sono tenuti a contattare i soccorsi sanitari dopo l’immobilizzazione di un soggetto tramite taser.

Negli USA i taser sono usati dalle forze di polizia e a livello federale vengono commercializzati anche modelli espressamente pensati per la difesa personale (si trovano facilmente sul web), con tutto ciò che questo – come è facile immaginare – comporta.

Tutte le novità in arrivo con i prossimi iPhone 15 sono disponibili in questa sezione dedicata di macitynet.