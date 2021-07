iPhone con Wi-Fi morto, scoperto un altro nome di rete killer

Nel mese di giugno un ricercatore ha scoperto un nome di rete Wi-Fi che blocca completamente tutte le funzionalità di rete senza fili di iPhone e anche di iPad: nelle scorse ore lo stesso ricercatore Carl Schou ha individuato un altro nome di rete che non solo causa lo stesso problema sui dispositivi iOS, ma che lo aggrava perché il ripristino delle impostazioni di rete non è più sufficiente per risolvere il problema.

Con un post su Twitter Schou annuncia che è possibile disabilitare in modo permanente le funzioni Wi-Fi di qualsiasi dispositivo iOS creando una rete pubblica Wi-Fi con il nome %secretclub%power. Sembra che l’utente di iPhone e iPad non debba fare assolutamente nulla, nemmeno tentare di collegarsi alla rete in questione, questo perché il blocco di tutte le funzioni Wi-Fi dei dispositivi iOS avviene immediatamente e in automatico, non appena iPhone o iPad entrano nel raggio di copertura della rete senza fili che qualche malintenzionato potrebbe creare appositamente con questo nome.

Ma mentre con il primo nome scoperto a giugno il problema può essere risolto rapidamente anche dagli utenti meno esperti, semplicemente aprendo Impostazioni > Generali > Ripristina impostazioni di rete, con il secondo nome di rete Wi-Fi il ricercatore avvisa che non sempre risulta possibile. Tutte le funzioni Wi-Fi di iPhone e iPad possono rimanere completamente bloccate fino a quando non viene eseguito un hard reset, quindi un ripristino totale alle impostazioni di fabbrica.

Seriously, I still don’t have WiFi pic.twitter.com/AaF9IQBvCp — Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021

Come il nome di rete Wi-Fi già segnalato a giugno, anche questo appena individuato contiene il simbolo della percentuale, confermando così le ipotesi che il blocco totale del Wi-Fi dipende dalla errata gestione dello stack di rete iOS in presenza di questo carattere. Sembra altresì possibile che emergano altri nomi e varianti contenenti il simbolo della percentuale in grado di scatenare il blocco. Un problema simile si era verificato con iOS 13 quando la ricezione di messaggi contenenti caratteri speciali mandava in crash iPhone: senza dubbio Apple è già al lavoro per risolvere il problema tramite un aggiornamento iOS in arrivo.

