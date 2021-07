iPhone 13, i video sembreranno film con la modalità Ritratto

Come prevedibile, e più volte anticipato, Apple migliorerà il comparto fotocamere della prossima gamma iPhone 13: secondo un nuovo report i video registrati con i terminali Apple in arrivo questo autunno somiglieranno ai film grazie alla modalità Ritratto.

Finora Apple ha reso disponibile questa funzione esclusivamente per la fotografia: grazie alla modalità Ritratto viene messo a fuoco il soggetto dello scatto, mentre tutto il resto e lo sfondo vengono sfocati, per ottenere l’effetto bokeh in precedenza esclusiva delle fotocamere professionali munite di obiettivi ad hoc, quindi alla portata di professionisti e appassionati dotati di un equipaggiamento costoso. Ricordiamo che per gli iPhone 13 sono previsti in arrivo obiettivi e sensori migliorati, in particolare diverse fonti indicano l’implementazione di sensori immagine stabilizzati. Anche il sensore immagine stabilizzato è stato per lungo tempo una caratteristica esclusiva delle fotocamere reflex più costose: Apple l’ha integrata per la prima volta solo su iPhone 12 Pro Max e solo per l’obiettivo grandangolare.

Secondo una lunga serie di anticipazioni con la gamma iPhone 13 di quest’anno, Apple amplierà l’adozione del sensore stabilizzato non solo agli altri obiettivi dei suoi modelli Pro, ma forse anche alle fotocamere dei modelli di prezzo inferiore. Questo risulterebbe confermato anche dal consistente incremento di ordinativi di bobine mobili previsto dai fornitori di Cupertino, una componente per lo più impiegata nei sensori stabilizzati. Secondo altri invece il sensore stabilizzato per tutte le fotocamere sarà presente solo sui modelli Pro.

L’arrivo della modalità Ritratto per i video con iPhone 13 è indicato da EveryThingApplePro su informazioni captate dal leaker seriale Max Weinbach. In ogni caso ricordiamo che durante la WWDC21 Apple ha annunciato la modalità Ritratto nelle videochiamate FaceTime in arrivo con iOS 15.

Obiettivi e sensori migliorati, oltre che stabilizzati, abbinati ai consueti miglioramenti nella fotografia computazionale introdotti da Apple a ogni nuova generazione, lasciano prevedere non solo registrazione video con iPhone 13 in modalità Ritratto con effetto cinematografico, ma anche la possibile introduzione di altri nuovi effetti per foto e video, forse anche la fotografia astronomica per riprendere stelle e cielo notturno, nuovi effetti di realtà aumentata in tempo reale e altro ancora.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.