Per gli appassionati Apple e Google non c’è storia: la migliore piattaforma mobile tra iPhone e Android è quella scelta e utilizzata dall’utente, ma nella lotta ultra decennale Google Bard sembra l’unico ad avere una risposta definitiva: anche se il chatbot AI è stato sviluppato da Big G l’intelligenza artificiale ha scelto, anzi, letteralmente «Preferisce» iOS e iPhone di Apple.

E buona pace ai miliardi di Google spesi in progetti AI. La risposta di Bard alla domanda quale preferisci tra iOS o Android è stata rilevata da diversi utenti e confermata più volte, una scelta che farà discutere sia gli appassionati iPhone che Android.

A sorpresa il chatbot AI esordisce dichiarando che preferisce iOS, precisando però che entrambe le piattaforme hanno i propri punti di forza e debolezza, che riportiamo in questo articolo.

iOS e iPhone Pro

Interfaccia curata e fluida

Elevata integrazione con altri prodotti Apple

Aggiornamenti software più frequenti

Generalmente più sicuro

Contro

Meno personalizzazione

Dispositivi più costosi

Parco app meno ampio

I Pro di Android secondo Google Bard

Pro

Più personalizzabile

Dispositivi più economici

Parco app più ampio

Contro

Interfaccia utente meno rifinita

Aggiornamenti software meno frequenti

Meno sicuro

La scelta dei Pro e Contro è equilibrata, così come lo è la conclusione della risposta nella quale Bard indica che il migliore sistema operativo mobile dipende da esigenze, preferenze e gusti dell’utente. Un dettaglio dimenticato da appassionati e sostenitori in qualsiasi campo.

Chi preferisce una esperienza utente fluida e rifinita, aggiornamenti frequenti e sicurezza dovrebbe scegliere iPhone. Chi invece vuole una esperienza più personalizzabile e una scelta di app ancora più vasta può optare per Android.

Alla stessa domanda ChatGPT e Bing Chat offrono una risposta più prevedibile: il chatbot non è in grado di avere una sua opinione. E così dovrebbe essere per tutti i modelli linguistici generativi perché, nonostante il nome, non sono intelligenti e non hanno una propria opinione.

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se si tratta di una allucinazione, così come vengono chiamati bug, errori e comportamenti anomali dei modelli linguistici generativi. Secondo AppleInsider la preferenza di Google Bard per iPhone e iOS potrebbe derivare da dati e osservazioni degli utenti raccolti sui forum di discussione dedicati all’universo Apple.

Imbarazzo a parte, è certo che Google risolverà il problema: i modelli linguistici e AI non dovrebbero avere preferenze personali, almeno così è stato fino ad ora, in futuro chissà. Se e quando questo succederà ogni intelligenza artificiale potrà scegliere liberamente di preferire iPhone.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet