iPhone ha il 55% del mercato smartphone negli USA

Le spedizioni di smartphone anno su anno negli USA sono diminuite del 24% nel secondo trimestre del 2023 ma – stando a quanto emerge dai dati di Counterpoint Research – per Apple ci sono buone notizie.

È il terzo trimestre consecutivo nel quale si registra un declino anno su anno. Per brand di dispositivi Android come Samsung, Motorola e TCL-Alcatel si evidenzia il calo più marcato in termini di spedizioni, mentre Apple appare più resiliente ed è riuscita a incrementare le spedizioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’iPhone nel secondo trimestre 2023 vanta il 55% nel mercato smartphone statunitense; dato interessante per Apple rispetto al 45% del secondo trimestre dello scorso anno, al 50% nel terzo trimestre 2022, 57% nel quarto trimestre 2022 e al 52% del primo trimestre 2023.

“La domanda di smartphone da parte dei consumatori è stata tiepida nel secondo trimestre 2023, con il crollo di vendite della bella stagione arrivato in anticipo”, riferiscono gli analisti evidenziando problematiche legate all’inflazione, con molti consumatori che, un clima di incertezza, hanno preferito mettere in standby gli aggiornamenti. Questo trend è previsto anche per il terzo trimestre del 2023, con aspettative tuttavia elevate per Apple con gli iPhone 15, dispositivi per i quali gli analisti rimangono ottimisti.

Nonostante il calo generale in termini di spedizioni, alcuni segmenti del mercato smartphone statunitense evidenziano “importanti segni di vita”, riferisce l’analista Maurice Klaehne, che spiega: “Nonostante il declino nelle spedizioni smartphone, nel trimestre il mercato dei pieghevoli ha raggiunto traguardi importanti. Motorola ha lanciato il Razr+, suo primo pieghevole negli USA dal 2021, e Google ha lanciato il suo primo dispositivo pieghevole, il Pixel Fold, offrendo alternative ai pieghevoli Samsung Galaxy. Con i nuovi dispositivi Galaxy Z Flip e Z Fold di Samsung, le speidizioni dei pieghevoli negli USA potrebbero raggiungere il massimo livello nel terzo trimestre 2023”.