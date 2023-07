Apple ha il 16% del market share nel mercato smartphone cinese

Stando alle stime elaborate da Canalys, le spedizioni di smartphone in genale nella Cina continentale sono diminuite del 5% anno su anno, pari a 64,3 milioni di unità nel secondo trimestre del 2023, ma ci sono buone notizie per Apple.

Dopo essere riuscita a gestire meglio le scorte, il brand vivo ora si aggiudica di nuovo il primo posto nel settore con il 18% di market share e 11,4 milioni di spedizioni, grazie anche al lancio di molti nuovi prodotti, fa notare la società specializzata in analisi di mercato.

OPPO (incluso OnePlus) segue da vicino con il 18% di quota di mercato, spinta da solide performance online e migliorie nella gestione del canale.

Apple vanta il terzo posto come quote di mercato nella Cina continentale, con 10,4 milioni di iPhone spediti nel trimestre, seguita a breve distanza da HONOR, con 10,3 milioni di unità spedite. Xiaomi acquisisce quote di mercato, arriva al 13% e si colloca al quinto posto.

Apple ha venduto 10,4 milioni di iPhone in Cina con il 16% di market share nel secondo trimestre 2023; sono numeri in salita rispetto ai 9,9 milioni di iPhone venduti nel secondo trimestre del 2022, quando segnava il 15% di market share. La crescita annuale è del 5%.

“I consumatori cinesi sono sempre più disposti a pagare per prodotti di alta qualità”, riferisce Amber Liu, analista di Canalys. “Il prezzo medio di vendita degli smartphone ha superato lo scorso anno i 450$ ed è previsto in aumento nei prossimi trimestri. Apple e Huawei hanno conseguito una impressionante crescita anno su anno con i loro dispositivi top di gamma, evidenziando una solida e sostenuta domanda di prodotti top di gamma”.