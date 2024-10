Con iOS 18.2 si eliminano anche App Store, Safari, Messaggi e Foto

Pubblicità

Apple ha distribuito agli sviluppatori la prima versione beta del futuro aggiornamento a iOS 18.2 e una delle novità di questa versione è destinata agli utenti nell’Unione europea: la possibilità di eliminare importanti app di default, inclusa App Store, Safari, Messaggi, Fotocamera e Foto.

Lo riferisce il sito Macrumors ricordando che ad agosto Apple aveva riferito di novità in arrivo per la conformità con il Digital Markets Act, la normativa sui mercati digitali che dovrebbe garantire alle piattaforme di mantenere “un comportamento corretto”.

La normativa sui mercati digitali impone ai cosiddetti “gatekeeper” (piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell’accesso) di rendere i propri servizi interoperabili per i terzi in situazioni specifiche, consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma ma anche consentire agli utenti di disinstallare applicazioni o software preinstallati, se lo desiderano.

Quasi tutte le app di serie con iPhone (ad eccezione di Impostazioni e Telefono) ora possono essere rimosse; rimuovendo app essenziali come quelle prima citate per sostituirle con altre, è eventualmente possibile sempre ripristinarle. Aprendo Impostazioni e da qui “Installazione app” è anche possibile indicare eventuali app store alternativi. Non manca poi la possibilità di indicare app alternative da usare come default al posto di quelle di serie.

iOS 18.2 è ancora alla prima beta; questa versione è stata rilasciata ancora prima dell’arrivo di iOS 18.1, update che dovrebbe essere disponibile a breve nella versione definitiva per tutti.

Le beta di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, includono funzionalità legate a Apple Intelligence, alcune delle quali per ora riservate solo a determinati mercati (per vedere novità legate all’AI nel nostro Paese bisognerà attendere il prossimo anno).

La Casa di Cupertino aveva in precedenza riferito che le prime funzionalità di Apple Intelligence sarebbero stato disponibili a partire da ottobre e che altre funzioni arriveranno nei mesi successivi.