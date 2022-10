iPhone SE 4 con display da 6,1″ e notch

L’iPhone SE di quarta generazione dovrebbe integrare un display LCD da 6,1″ e un ritaglio per il notch nella parte superiore del display.

A riferire quella che per ora è solo una indiscrezione è il solitamente affidabile Ross Young, analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Young ha riferito al sito MacRumors di avere rivisto le sue aspettative per la quarta generazione di iPhone SE. A ottobre dello scorso anno, Young aveva indicato come plausibile l’arrivo di un nuovo iPhone SE nel 2024, ipotizzando un dispositivo con display LCD nel range tra 5,7″ e 6,1″ e un foro sagomato per la fotocamera frontale.

A posteriori, quanto ipotizzato dall’analista in precedenza potrebbe essere collegata al fatto che Apple espanderà la disponibilità della Dynamic Island (peculiarità che offre un modo nuovo e più intuitivo di interagire con l’iPhone), elemento che potrebbe quindi essere disponibile su tutti gli iPhone disponibili nel 2024.

Young ora prevede un dispositivo con display da 6,1″ e notch; non è chiaro se il notch del – presunto – iPhone SE di nuova generazione integrerà o meno il sistema TrueDepth con tecnologie per mappare la geometria del volto e riconoscere l’utente, o se Apple continuerà a proporre il Touch ID per ridurre i costi e differenziare il dispositivo dai top di gamma.

A proposito di Touch ID, più e più volte sono circolate voci (e conferme da brevetti di Apple) della possibile integrazione di un sensore di impronte digitali sotto il display o sul tasto laterale. alla stregua di quanto già fatto su iPad Air/iPad mini.

Indiscrezioni circolate in precedenza sull’iPhone SE di quarta generazione, hanno indicato un presunto design stile iPhone XR, eliminando il tasto Home. A questo indirizzo trovate la nostra recensione di iPhone SE 2022.