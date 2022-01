iPhone SE+ 5G, il nome anticipato non convince

Per il suo modello di iPhone economico quest’anno Apple potrebbe scegliere il nome di iPhone SE+ 5G, mentre un modello con design rinnovato e schermo più grande, in precedenza indicato per il 2024, sembra arriverà prima del previsto nel 2023.

Le ultime anticipazioni sul nome e sulle specifiche dei prossimi iPhone con prezzo più abbordabile arrivano ancora una volta da Ross Young, analista di lungo corso specializzato nel mercato dei display. Grazie alle informazioni di prima mano provenienti dai fornitori Apple, nel corse degli anni Young è stato in grado di anticipare correttamente diverse novità Apple prima dell’annuncio.

Pur non offrendo dettagli sul design, viene indicata la presenza di uno schermo LCD da 4,7”, stessa tecnologia e diagonale dell’attuale iPhone SE. A meno che apple impieghi anche qui il sensore Touch ID integrato nel tasto di accensione, finora visto solo in iPad Air e iPad mini, sembra che il design rimarrà identico, quindi con grande pulsante Home sotto al display da 4,7”.

Nello stesso post l’analista accenna anche a un modello con schermo da 5,7” o da 6,1” in precedenza indicato in arrivo nel 2024. Sembra invece che questa versione, con ogni probabilità con design tutto nuovo, impiegherà uno schermo con diagonale da 5,7”, misura finora mai vista su iPhone, e che potrebbe arrivare prima del previsto già nel 2023.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022