Mophie Travel Charger è il caricatore MagSafe da viaggio

Mophie 3-in-1 Travel Charger è un caricatore “davvero MagSafe”, perché dentro ci sono i componenti ufficiali di Apple: lo ha spiegato il produttore presentando questo nuovo accessorio, già in vendita su Apple Store a 149,95 dollari, circa 130 €, che per questa sua caratteristica è in grado di ricaricare gli iPhone 12 e gli iPhone 13 alla massima potenza garantita da Apple.

Sul mercato infatti esistono diversi caricatori che utilizzano dei magneti per offrire l’allineamento corretto durante la ricarica, ma non essendovi alcuna certificazione ufficiale sono in grado di spingere la ricarica soltanto fino allo standard Qi, che si ferma a 7,5 Watt. Invece questo caricatore, essendo certificato Made for MagSafe, riesce a massimizzare il trasferimento di energia portandolo a 15 Watt, ovvero la potenza massima offerta dal caricatore Apple MagSafe originale.

Il punto forte di questa soluzione è che si tratta di un tre-in-uno perché al fianco della piastra MagSafe per ricaricare iPhone c’è quella da 5 Watt per la ricarica di Apple Watch, con tanto di supporto inclinabile per abilitare la modalità Notte o comunque per riuscire a ricaricarlo quando si utilizza un cinturino “a bracciale”, e un secondo caricatore da 5 Watt dedicato invece agli AirPods, compreso di scanalatura per alloggiarlo con precisione ed evitare che scivoli via troppo facilmente.

In confezione viene incluso anche il caricatore USB-C da 30 Watt, quindi chi lo acquista si trova tra le mani una soluzione completa e pronta all’uso grazie alla quale poter ricaricare contemporaneamente tutti e tre i dispositivi. Il bello è che come il Duo MagSafe di Apple si ripiega a portafoglio, quindi è altamente portatile e si può considerare anche per avere sempre in borsa una postazione di ricarica per tutti i propri dispositivi da utilizzare in viaggio, tanto più che in dotazione c’è anche una borsetta in tessuto per trasportare il tutto.

Al momento Mophie 3-in-1 Travel Charger con tecnologia MagSafe è in vendita soltanto negli Stati Uniti e viene spedito in 4-6 settimane, mentre per il ritiro in negozio gli utenti del paese dovranno aspettare febbraio. Come accaduto per molti altri dispositivi dell’azienda è probabile che nei prossimi mesi arrivi anche alle nostre latitudini.

