iPhone soffre meno il calo degli smartphone per due ragioni

L’anno scorso le spedizioni di smartphone sono diminuite in tutto il mondo e quest’anno caleranno ancora per tutti, tranne che per Apple con iPhone. Inizialmente International Data Corporation (IDC), una delle più importanti società al mondo di ricerche di mercato, per il 2022 prevedeva una crescita dell’1,6%, ma adesso a causa soprattutto della domanda più debole ha ritoccato i numeri al ribasso ipotizzando un -3.5% per l’intero settore.

Come dicevamo in questo marasma iPhone sarebbe il telefono che subirà meno perdite. Ci sono molte ragioni per cui il mercato degli smartphone quest’anno appare più debole: soprattutto per l’inflazione e le tensioni geopolitiche nel mondo, ma anche i lockdown di marzo in Cina causati del COVID-19 hanno rallentato la domanda, colpendo indistintamente tutte le aziende tecnologiche.

L’offerta di SoC 4G è stata limitata, ma il mercato continua a spostarsi verso i SoC 5G. Il problema più grande è stata la scarsa disponibilità di componenti come PMIC, driver video e chip Wi-Fi discreti. Allo stesso tempo, la domanda sta diminuendo.

Tuttavia col fatto che Apple ha un maggiore controllo sulla sua catena di approvvigionamento, subirebbe meno il danno. E poi ci sono i suoi clienti, che si posizionano nella fascia più alta del mercato, e quindi sono anche quelli meno influenzati dai problemi macroeconomici, come appunto l’inflazione. Ricordiamo che Ming-Chi Kuo è arrivato alle stesse conclusioni a commento dei dati di mercato smartphone in forte calo in cina nel mese di aprile.

Due ingredienti che, secondo gli analisti, consentiranno al colosso di Cupertino e a iPhone non solo di affrontare meglio il calo degli smartphone, ma anche di distanziare i concorrenti nel numero di vendite unitarie che si registreranno quest’anno specie in Europa. Per l’intero mercato si prevede un calo del 22%: in Cina si ipotizza un -11,5%, mentre per le altre regioni asiatiche in media dovrebbe esserci una leggera crescita del 3%.

Secondo il report – titolato Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker – questa sarà comunque una fase di stallo temporanea: il mercato dovrebbe tornare presto a crescere già dal prossimo anno, che potrebbe registrare un +5% in tutto il globo. Questo anche grazie all’attenuazione dei problemi di fornitura di semiconduttori previsti per la seconda metà del 2022 che, salvo ulteriori sorprese, dovrebbero avere un impatto positivo sulle spedizioni degli smartphone.