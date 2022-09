OWC Envoy Pro FX, l’SSD con resistenza militare a IFA 2022

OWC ha annunciato a IFA 2022 un nuovo modello di OWC Envoy Pro FX Portable SSD, unità SSD portatile compatibile con connessioni Thunderbolt e USB, ora disponibile con “tagli” fino a 4TB. L’unità in questione permette di trasferire dati con velocità fino a 2800 MB al secondo e vanta certificazioni a protezione di polvere, resistenza a cadute, schizzi e gocce.

Il produttore riferisce che OWC Envoy Pro FX è ideale sia per gli utenti di Mac che per quelli di PC Windows, per macchine datate dal 2010 in poi, anche se naturalmente per ottenere il massimo delle prestazioni serve un computer più recente.

L’unità è veloce, non richiede alimentazione a parte, è facile fa trasportare (le dimensioni sono più o meno quelle di uno smartphone), perfetta per fotografia, video, audio, l’archiviazione di documenti, ma anche come dispositivo di avvio secondario.

L’unità è elegante da vedere, vanta un astuccio grigio antracite in allumino che fa anche da dissipatore e con certificazione IP67 (totalmente protetto dalle infiltrazioni di polvere e resistente a una immersione di massimo 30 minuti a una profondità compresa tra 15 cm e 1 metro), consentendo di lavorare anche in ambienti polverosi e umidi. Il produttore evidenzia anche la certificazione agli standard militari MIL-STD810G, a garanzia di resistenza agli urti e anche alle temperature estreme.

La tecnologia di storage supporta il TRIM (semplificando, un meccanismo che consente di ridurre le richieste di scritture sull’unità SSD), il dispositivo è fanless (senza ventole di raffreddamento) include cavi Thunderbolt e USB per consentire il collegamento a qualsiasi macchina, infine il produttore offre tre anni di garanzia. Negli Stati Uniti i prezzi partono da 219 $ (per la versione da 240 GB) fino a arrivare a 899 dollari per la versione da 4TB.

Per tutte le novità e i prodotti presentati e in mostra a IFA 2022 è possibile partire da questa sezione dedicata del nostro sito.