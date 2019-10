iRobot Days, aspirapolvere e lavapavimenti automatici in offerta ancora per poche ore

Se volete appendere al chiodo aspirapolvere, scopettone e straccio senza rinunciare ad avere una casa pulita e profumata, mettete mano al portafogli perché questa settimana comprare i robot che fanno al caso vostro conviene.

Grazie agli iRobot Days potete infatti acquistare aspirapolvere e lavapavimenti automatici, ma anche accessori e parti di ricambio per i dispositivi di iRobot in sconto su Amazon. La promozione resta attiva fino al 13 ottobre ed è valida per diversi modelli per ciascuna categoria di prodotto.

Tra le soluzioni più interessanti attualmente in sconto c’è iRobot Roomba i7+, il primo degli aspirapolvere automatici dell’azienda capace perfino di svuotarsi da solo. Se volete saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione cliccando qui. In breve questo modello apporta un nuovo livello di intelligenza e automazione ai robot aspirapolvere, con la possibilità di analizzare, mappare e adattarsi agli spazi domestici.

Grazie alla funzione Imprint Smart Mapping Roomba i7+ memorizza infatti la planimetria e i nomi delle stanze: in questo modo gli utenti possono personalizzare i cicli di pulizia e indirizzare il percorso del robot verso ambienti specifici, attraverso comando vocale o tramite l’app. E’ persino possibile inserire fino a 10 planimetrie diverse così che il robot possa essere spostato senza problemi su piani diversi o diverse abitazioni.

La peculiarità di questo modello sta però nella capacità di svuotare il serbatoio di raccolta dello sporco. Quando il ciclo di pulizia è terminato, iRobot Roomba i7+ torna alla base di ricarica e svuota automaticamente lo sporco raccolto all’interno della Clean Base, che contiene l’equivalente di 30 contenitori raccogli polvere di Roomba pieni. In questo modo, ci si può dimenticare della pulizia dei pavimenti per diverse settimane.

Tra gli altri robot in promozione c’è il Braava Jet m6, capace di rimuovere lo sporco (compreso quello più resistente) e le macchie di unto, anche in cucina, tramite la modalità Lavaggio ad Acqua combinata con il Precision Jet Spray, il panno dedicato ed eventualmente insieme all’aggiunta (facoltativa) della soluzione pulente Hard Floor Cleaning che porta nell’ambiente un profumo fresco e di lunga durata.

Questo robot dispone anche di una modalità Pulizia a secco il cui panno dedicato sfrutta la forza elettrostatica per attirare a sé polvere, briciole, capelli e peli di animali domestici: quando Braava jet m6 ha finito di pulire non sarà necessario toccare con le mani il panno sporco in quanto basterà sollevare il robot, portarlo al di sopra del cestino dei rifiuti e premere il tasto “Eject” per far scivolare il panno usato direttamente nella pattumiera.

Vi rimandiamo alla pagina della promozione per sfogliare le relative schede prodotto: [aggiornamento 13 Ottobre] al momento è disponibile solo il modello 960 a soli 499 Euro con uno sconto del 39% e la serie di accessori e batterie per diversi modelli con sconti che arrivano al 33%.