Come far suonare la musica di iPhone subito su Carplay

Per chi ha un’automobile con CarPlay, quella che vi spieghiamo come programmare attraverso questa guida potrebbe diventare una delle vostre automazioni preferite. Per qualcuno potrebbe finire perfino nella lista delle “indispensabili”, perché è tanto semplice quanto comoda e, a suo modo, essenziale.

Quel che fa è infatti semplicissimo: non appena si collega iPhone al CarPlay dell’auto, verrà avviata automaticamente la riproduzione della propria musica preferita.

Può trattarsi dell’album del momento o di una playlist, non ha importanza; ma se avete un impianto CarPlay wireless, allora non appena salirete in auto e vi metterete in viaggio, ecco che le vostre canzoni cominceranno a suonare come per magia.

Come creare l’automazione per avviare automaticamente la musica preferita col CarPlay

Aprite l’app Comandi Rapidi

selezionate il pannello Automazioni dalla barra in basso

dalla barra in basso Cliccate su Nuova automazione (o sul tasto + in alto a destra se ne avete già create delle altre)

(o sul tasto + in alto a destra se ne avete già create delle altre) cliccate su CarPlay

attivate la spunta su Si connette

selezionate l’opzione Esegui immediatamente

(se acceso) spegnete l’interruttore Notifica in caso di esecuzione

cliccate su Avanti

cliccate sul pulsante grigio Nuova automazione vuota

nella barra di ricerca in basso, digitate “musica”

in basso, digitate “musica” cliccate su Riproduci musica

nel comando appena inserito in lista, cliccate sulla parola Musica

selezionate l’album, la playlist, l’autore o il genere che volete ascoltare automaticamente con questa automazione

l’album, la playlist, l’autore o il genere che volete ascoltare automaticamente con questa automazione cliccate sul pulsante + in alto a destra (la conferma verrà data dalla comparsa della spunta al posto suo)

in alto a destra (la conferma verrà data dalla comparsa della al posto suo) (facoltativo) tornati al comando in elenco, cliccate sulla freccia a destra per personalizzare la riproduzione: impostando Brani su Casuale scegliendo Tutti su Ripeti

la riproduzione: cliccate sul tasto Fine

L’ultimo passaggio relativo alla personalizzazione farà in modo che i brani dell’elenco selezionato vengano riprodotti casualmente, e con la possibilità di essere ripetuti. In questo modo oltre alla casualità della musica, che seguirà un ciclo sempre diverso, l’elenco dei brani diventerà anche infinito perché potranno essere riprodotti più e più volte, così da non restare senza musica se il viaggio è più lungo della durata complessiva della playlist.

