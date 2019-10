Torna Online il server europeo Xiaomi Aqara: i dispositivi Homekit si aggiornano di nuovo

Dallo scorso luglio chi avesse voluto utilizzare l’hub domotico Wi-Fi Zigbee Aqara compatibile con Homekit che abbiamo recensito a fondo sulle nostre pagine doveva obbligatoriamente collegarsi al server cinese dell’azienda visto che per la mancata adesione alla GDPR il server Europeo era stato disattivato per non incorrere in sanzioni.

Per chi aveva installato un hub Aqara di quelli compatibili con Homekit approfittando dell’ottimo prezzo e soprattutto dell’economicità dei sensori che si possono collegare rimaneva il problema della richiesta di un update che si presentava costantemente all’apertura dell’applicazione “Casa” con la richiesta di aggiornamento Firmware.

Bene, da oggi il problema è risolto visto che Xiaomi / Aqara ha riattivato il server Europeo e basta una semplice procedura per riattivare gli aggiornamenti prima di tutto del gateway Homekit e poi, a catena, delle periferiche collegate.

Basterà, all’interno dell’applicazione “Casa” di Apple cliccare sulla scritta che richiede l’aggiornamento e poi aprire la finestra che mostra l’applicazione Aqara Home che gestisce i dispositivi sotto Homekit.

Da qui entrare nella finestra di impostazioni del gateway e cliccare sulla riga del firmware e richiedere l’update. Il firmware aggiornato verrà scaricato e il gateway si riavvierà. Dopo questa operazione le periferiche collegate si aggiorneranno da sole.

Il risultato finale sarà un Gateway con la possibilità di riconoscere un maggior numero di sensori e la scomparsa della noiosa richiesta di aggiornamento su “Casa”. Con questo sistema potrete evitare di creare automazioni e inviare informazioni al server cinese dell’azienda

Con la versione 1.6.6 del firmware arriva la compatibilità con il motore per tende Aqara B1 (con Zigbee) che viene esposto verso HomeKit insieme all’Aqara Roller Shade Controller (con Zigbee).

Se proprio non avete fretta vi consigliamo di aspettare qualche giorno prima di aggiornare il firmware: l’operazione ora è possibile in qualsiasi momento e potrebbe esserci qualche aggiustamento con bug fix in arrivo.

