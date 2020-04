Jeff Bezos è per il terzo anno il più ricco secondo Forbes

Pandemia da coronavirus (COVID-19) o meno, i miliardari continuano a guadagnare. L’elenco stilato ogni anno da Forbes conta ora 2095 miliardari, in calo rispetto ai 2153 dell’anno precedente e anche un “leggero impoverimento” rispetto alla media: 8 mila miliardi di media, contro gli 8,7 dell’anno precedente.

Ben 1062 miliardari hanno visto il loro patrimonio diminuire “sia a causa delle turbolenze dei mercati, sia per la pandemia da coronavirus”, riferisce Forbes.

Sono ancora gli Stati Uniti d’America a vanta il maggior numero di miliardari: 614 persone, ma la Cina avanza con ben 456 persone nella lista. La persona più ricca al mondo è, ancora una volta, Jeff Bezos, l’imprenditore fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon. Il CEO di Amazon vanta una ricchezza personale pari a 113 miliardi, collocandosi per la terza volta in cima nella lista, nonostante il divorzio con l’ex moglie che ha ricevuto il 4% delle azioni societarie, pari a circa 38,3 miliardi di dollari.

Non è un caso che la scrittrice MacKenzie Tuttle (ex moglie del fondatore di Amazon) nella lista dei super-ricchi è ora collocata al 22° posto. Degno di nota è l’ingresso nella super classifica di Eric Yuan, CEO di Zoom, new entry al 293° posto con un patrimonio stimato pari a 5,5 miliardi di dollari.

Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, è ancora una volta al secondo posto, con un patrimonio personale stimato in 98 miliardi di dollari, cresciuto di 1,5 miliardi rispetto al 2019. Di fatto, nei primi posti in classifica, sono presenti tanti mega-dirigenti del mondo IT, con soliti noti come Larry Ellison (quinto posto con 66,2 miliardi di dollari) e Mark Zuckerberg (settimo posto con un patrimonio di 54,7 miliardi di dollari). L’ex amministratore delegato di Microsoft, Steve Ballmer, continua a “cavarsela” piuttosto bene con i suoi 52,7 miliardi di dollari di patrimonio personale. Anche Larry Page e Sergey Brin, possono vivere benissimo con un patrimonio personale di circa 50 miliardi di dollari a testa (13° e 14° posto nella classifica).