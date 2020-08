Razer Kishi è il controller Android per giocare con il cloud di Microsoft

E’ arrivato Razer Kishi, un nuovo accessorio che consente di giocare al meglio ad oltre 100 titoli Xbox su gran parte degli smartphone dotati di connessione USB-C direttamente dal cloud tramite Xbox Game Pass Ultimate. Il nome completo di questo controller è Razer Kishi Universal Mobile Gaming Controller for Android (Xbox) ed è ottimizzato per la piattaforma di cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate che sarà lanciata il 15 settembre e include 14 giorni di prova gratuiti.

Il dispositivo può essere utilizzato anche con giochi Android compatibili, che diventano maggiormente fruibili anche grazie alla comodità dei pulsanti integrati Xbox Nexus, View e Menu. Come dicevamo il cloud gaming di Microsoft sarà disponibile con Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 15 settembre e richiederà un controller compatibile per poter giocare. Razer Kishi è un’opzione per beneficiare di un controllo in stile console con un design maneggevole, ergonomico e a bassa latenza.

E’ in sostanza un controller per il gaming mobile di tipo universale, cioè adatto alla maggior parte degli smartphone e progettato per offrire comandi da console nei videogiochi dal telefono. L’esperienza familiare di un controller da console viene promessa dal feedback tattile, supportato da una serie di pulsanti frontali e bumper e da un D-pad per ulteriori input. La struttura è progettata per poter essere allargata ed adattata alla maggior parte dei telefoni in commercio, fornendo al contempo una presa sicura che non si allenterà mai durante le partite.

Si collega direttamente alla porta di ricarica del proprio dispositivo garantendo così una risposta immediata dei tasti per un controllo ottimale. Inoltre in questo modo se il telefono inizia a scaricarsi mentre si sta giocando con il controller ancora connesso, è sufficiente collegare un cavo di ricarica al controller stesso per ricaricare il dispositivo grazie al sistema pass-through.

Razer Kishi è dotato di due levette analogiche cliccabili, diversi pulsanti funzione, D-Pad a 8 vie, grilletti (L2/R2) e bumper (L1/R1). E’ studiato per lunghe sessioni di gaming grazie ad una comoda impugnatura che promette che qualsiasi pressione dei pulsanti sembri naturale e intuitiva.

Funziona con tutti gli smartphone sui quali è installata almeno la versione di Android 8.0 Oreo, come ad esempio i Samsung Galaxy S8/ S8+/ S9/ S9+/ S10/ S10+/ S20/ S20+/ Note 8/ Note 9/ Note 10/ Note 10+ e i Google Pixel 2/ 2 XL/ 3/ 3XL/ 4/ 4XL, nonché i Razer Phone 1 e 2 (in tal caso gli inserti per ottimizzare la presa sono disponibili tramite l’assistenza clienti). In generale funziona con tutti i telefoni purché stiano dentro queste dimensioni (145,3 – 163,7 mm x 68,2 – 78,1 mm x 7,0 – 8,8 mm).

Razer Kishi è già in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 109,99 euro. La versione precedente è disponbile anche su Amazon in sconto a circa 84 euro (nel momento in cui scriviamo) a partire da questa pagina.