Da Juice Apple conviene con sconti sul nuovo e super valutazione usato

Pubblicità

Con l’estate arriva la doppia promozione Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e negozio online Juice, con una vera e propria combo: infatti oltre a tantissimi sconti su iPhone, iPad e Mac delle ultime generazioni è possibile risparmiare ancora d più portando in permuta il proprio dispositivo usato per ottenere una super valutazione.

Per chi è interessato conviene sbrigarsi perché la super valutazione dell’usato è attiva fino al 30 giugno. Ecco alcuni esempi: iPhone 15 Pro parte da 1.139 euro invece del prezzo di listino Apple di 1.239 euro. Oltre allo sconto di 100 euro sull’ultimo iPhone 15 Pro, chi lo desidera può portare il proprio iPhone usato in permuta, ottenendo 50 euro in più di super valutazione.

Ma non è finita perché è anche possibile pagare in 20 rate senza interessi né costi di pratica: per iPhone 15 Pro in offerta da 1.139 euro si paga 56,95 euro al mese. La promozione Juice prosegue anche per iPad con sconto di 30 euro sul prezzo di listino Apple, più altri 30 euro di super valutazione in aggiunta al valore di pemuta di iPad usato.

Il risparmio arriva a 200 euro con i Mac, grazie allo sconto di 100 euro sul prezzo di listino Apple e in aggiunta 100 euro di super valutazione del Mac usato. Per esempio MacBook Pro 14” di ultra generazione con chip Apple M3, CPU 8 core, GPU 10 core, memoria unificata 8GB e SSD da 512 GB da Juice costa 1.949 euro, 100 euro meno rispetto al prezzo di listino Apple di 2.049 euro. In alternativa è possibile pagare in 20 rate mensili da 97,45 euro.

Sempre da Juice sono in promozione anche gli AirPods di tutte le generazioni: gli AirPods di terza generazione con custodia di ricarica MagSafe costano 199 euro, AirPods Pro di prima generazione costano 229 euro, infine AirPods Pro di seconda generazione costano 259 euro. Il modello più economico AirPods con custodia di ricarica costano 139 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.