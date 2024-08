La Cina segue Tesla, dopo le auto tocca ai robot

Pubblicità

La Cina è stata tra le prime nazioni ad autorizzare una mega fabbrica Tesla a Shanghai nel 2019: da allora Tesla è cresciuta molto, mentre il Paese del Dragone è diventato uno dei principali produttori ed esportatori di auto elettriche al mondo: Elon Musk parla di Optimus dal 2021, ma da tempo una selva di costruttori in Cina sta accelerando per arrivare prima al robot umanoide perfetto per la catena di montaggio.

Come avvenuto a suo tempo per le auto elettriche, il governo cinese centrale e delle mega province più tecnologiche, sta erogando fondi e finanziamenti miliardari per sostenere società e startup al lavoro su robot umanoidi in grado di lavorare nelle catene di montaggio che producono auto elettriche.

In occasione dell’evento World Robot Conference a Pechino, Reuters segnala oltre due dozzine di società cinesi presenti con stand che mostrano robot umanoidi progettati per fabbriche e magazzini. Un numero ancora maggiore di società, sempre cinesi, è in fiera per sfoggiare parti e componenti di precisione indispensabili per costruire robot umanoidi.

La ricetta del Dragone non cambia, punta sull’effetto pesce gatto: portare nello stagno un grande concorrente avanzato per spronare tutte le società locali a nuotare più veloce.

L’altro indiscutibile vantaggio dell’economia – sistema Cina è l’impressionate capacità di creare in tempo rapidi volumi di produzione e scala difficili da replicare altrove. Questo naturalmente fino alla scissione Est – Ovest in corso, che spinge sempre più fuori dalla Cina tutte le società che fino a pochi anni fa correvano al Dragone per produrre qualsiasi cosa.

Tutti riconoscono a Tesla l’avvio in anticipo su guida autonoma con tecnologie AI, prima sui robot per la strada, poi per robot umanoidi. L’accelerazione vista in Cina nelle auto elettriche sembra si replicherà anche nei robot: sarà interessante osservare come avanzamenti AI e produzione industriale porteranno prima i robot nelle aziende, poi chissà dove.

