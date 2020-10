Juice regala la base di ricarica wireless a chi compra iPhone

Juice celebra Halloween con una doppia iniziativa: apertura straordinaria dei negozi della catena domenica 1 novembre e una base di ricarica wireless in regalo per chi compra iPhone.

Tutti i negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, saranno aperti domenica primo novembre, ad eccezione dei negozi Torino – Lingotto, Lecco – Centro Commerciale Meridiana e Terni. Per evitare file e mantenere il distanziamento è possibile consultare gli orai di apertura del negozio Juice più vicino e anche prendere un appuntamento personale. In questo modo si evitano attese e si ha uno specialista Apple dedicato per consigli e acquisti.

Sia sabato 31 ottobre che domenica primo novembre a chi compra un iPhone disponibile in negozio, Juice regala la base di ricarica wireless Cygnett Prime. Grazie a questo accessorio non occorre più avere sotto mano cavo e alimentatore per ricaricare iPhone: basta semplicemente appoggiare il terminale sulla base di ricarica, una soluzione molto pratica non solo per ricaricare iPhone ma anche dispositivi Android.

Ricordiamo che nei negozi Juice sono disponibili i nuovi iPhone 12, iPhone 12 Pro e anche i nuovi iPad Air 2020. I terminali di ultima generazione di Apple con il potente e velocissimo processore Apple A14, comparto foto e video potenziato, schermi OLED di alta qualità, connettività 5G e registrazione video Dolby Vision. È possibile acquistare un nuovo iPhone pagando in un’unica soluzione oppure in 20 rate più piccole senza costi né interessi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.