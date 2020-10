myPOS Glass trasforma gli smartphone Android in terminali POS

Negozi e imprese che si occupano di vendita ora possono accettare pagamenti con carta di credito o di debito direttamente su telefoni Android grazie alla nuova soluzione Soft POS – myPOS Glass – sviluppata dalla società europea myPOS operante nel settore della tecnofinanza.

L’app (a questo indirizzo i dettagli) rende possibili i pagamenti a sfioro con carte e accessori intelligenti direttamente su un telefono cellulare Android. Una volta accettato il pagamento, l’importo viene depositato immediatamente sul conto elettronico gratuito del commerciante grazie alla funzione di liquidazione istantanea offerta da myPOS ai clienti senza costi aggiuntivi.

La soluzione Soft POS è utilizzabile sui dispositivi Android dotati di un chip NFC (Near Field Communication), presente nella maggior parte degli smartphone attualmente in commercio.

myPOS Glass accetta tutti i tipi di carta di credito o debito, prepagate Mastercard e Visa, ma anche da wallet come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. myPOS garantisce che la sua applicazione è conforme a tutti gli standard di settore per la protezione e la sicurezza dei dati e che i dati del titolare della carta non vengono memorizzati nello smartphone del commerciante.

La soluzione di pagamento in questione è utilizzabile da professionisti in movimento, fornitori e corrieri, punti di vendita per lo street food, nell’ambito di mercatini artigianali, ambienti dedicati al fitness, consulenti per il benessere e così via. In questa pagina sono disponibili ulteriori informazioni. myPOS Glass è una delle prime soluzioni di questo tipo disponibili in Europa, e secondo lo sviluppatore, permette di accettare pagamenti con valori superiori a quanto consentito da altre soluzioni per i pagamenti contactless.

myPOS è una società di tecnofinanza che lavora con le piccole e medie imprese nell’Unione europea e nella Svizzera. L’app MyPos Glass è disponibile su Google Play per gli utenti in Italia, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Ungheria e Bulgaria. Il supporto per altre nazioni è previsto a breve.