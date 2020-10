Samsung TV Plus amplia l’offerta di canali e contenuti gratuiti

Samsung Electronics annuncia che tutti i possessori di Smart TV Samsung avranno accesso gratuito ed esclusivo a una più ampia selezione di contenuti su Samsung TV Plus, una ricca e diversificata raccolta di contenuti gratuiti dal vivo, sia in modalità lineare che on-demand, oltre alle applicazioni di streaming già a disposizione dei possessori di Smart TV Samsung, che si arricchisce di 4 nuovi canali.

Samsung TV Plus offre agli utenti l’accesso ai principali canali internazionali di notizie, sport e intrattenimento: 30 canali TV live e on-demand gratuiti, tra cui le più recenti novità presentate con questo ultimo aggiornamento: Mondo TV Kids, Brindiamo, Cinema Segreto and Bizzarro Movies, oltre ai popolari canali come Euronews News, Rakuten Comedies, Qwest, Fuel TV e Motor 1. Si tratta di un update gratuito, senza la necessità di scaricare software aggiuntivi, sottoscrivere abbonamenti o acquistare accessori hardware.

Nuovo design e nuova visione

La nuova “overlay bar”, recentemente introdotta, fornisce agli spettatori un breve riassunto dei canali visti più di recente, oltre a consigli su misura in base alle preferenze di visione. Da qui, con un solo clic, è possibile accedere in modo semplice e veloce alla Home Page e alla Channel Page.

La Home Page è stata progettata per offrire un accesso rapido ai contenuti che si desidera guardare, inclusa la funzione Continua a guardare che permette di tornare indietro ai contenuti che devono ancora terminare. I contenuti sono anche classificati per collezioni e generi, con comandi facilitati che permettono di trovare gli spettacoli più compatibili con le abitudini dello spettatore.

Durante la visione di un programma Con Samsung TV Plus è possibile chiedere ulteriori informazioni su ciò che si sta guardando e sugli spettacoli in arrivo, così da non perdersi mai un minuto del proprio entertainment preferito.

«Questo è per noi di Samsung un momento di grade soddisfazione. Continuiamo a innovare e a migliorare l’esperienza d’uso per i nostri clienti e siamo ora orgogliosi di portare un nuovo ed entusiasmante aggiornamento a Samsung TV Plus, il nostro servizio di intrattenimento gratuito. Samsung TV Plus è disponibile su tutte le Smart TV Samsung dal 2017 al 2020 e offre in Italia diversi contenuti, sia lineari che on-demand» dichiara Bruno Marnati, Responsabile Divisione Audio Video Samsung Electronics Italia.

L’aggiornamento di Samsung TV Plus è disponibile su tutti i modelli dal 2017-2020, incluso il pluripremiato Q950TS QLED 8K fino alla gamma Full HD di Samsung: ulteriori informazioni sono disponibili qui. L’update è attualmente disponibile In Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria, Francia e Spagna: a partire dal 2021 sarà rilasciato negli altri paesi dell’Unione europea.

