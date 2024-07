Juice Ricondizionati Apple: iPhone, iPad, Mac e Watch anche a rate

Pubblicità

I dispositivi Apple ricondizionati sono una valida alternativa per rinnovare i propri strumenti risparmiando: nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice è possibile acquistare tutti i dispositivi Apple ricondizionati, con la possibilità di suddividere il costo in 20 piccole rate, senza costi e senza interessi.

Che sia iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, ogni prodotto viene controllato da tecnici certificati e testato accuratamente, non solo: tutte le riparazioni e le eventuali sostituzioni sono effettuate esclusivamente con batterie, display e altre componenti Apple sempre originali.

Juice garantisce tutti i prodotti usati o ex esposizione per 12 mesi dalla data di acquisto: chi lo desidera può estendere la garanzia per ulteriori 12 mesi in fase di acquisto. Tutti i prodotti usati vengono controllati e certificati: ogni prodotto segue un rigoroso controllo interno ed esterno e viene sottoposto a test di diagnostica Apple per verificarne eventuali anomalie. I controlli vengono eseguiti presso un Centro di Assistenza Autorizzato Apple da un tecnico certificato.

Alcuni esempi dei ricondizionati certificati Juice: MacBook Pro 13” M1 a partire da 889 euro, oppure in 20 rate da 44,95 euro al mese. MacBook Pro 16” M2 a partire da 1.899 euro o in 20 rate da 94,95 euro al mese. MacBook Air 15” M2 a partire da 999 euro, oppure in 20 rate da 49,95 euro al mese.

La versione base di iPad ricondizionato parte da 179 per le generazioni più datate: in questo caso non è possibile suddividere il costo in 20 rate perché è richiesto un importo minimo di 270 euro. iPad Air quarta generazione a partire da 409 euro, oppure in 20 rate da 20,45 euro al mese. iPad Pro 12,0” di quinta generazione parte da 699 euro, in alternativa è possibile pagarlo in 20 rate da 34,95 euro. In tutti i casi non ci sono né costi di gestione pratica, né interessi.

Ricordiamo che fino al 31 agosto acquistando gli accessori Belkin nei negozi Juice si ottiene un rimborso cashback del 25%, oltre alla partecipazione per vincere un kit Belkin alla settimana.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.