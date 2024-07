Solo 15€ per Hub Satechi, due porte USB-A e slot SD

Pubblicità Chi possiede un MacBook Air non dovrebbe farsi sfuggire questa offerta: grazie ad un sconto flash è infatti possibile comprare su Amazon un hub Satechi a solo 15 € Non è uno degli hub più moderni e “accessoriati” ma è prodotto da un grande protagonista del mercato, come Satechi e in un sol colpo permette di introdurre su una delle macchine di ultima generazione due porte USB-A e un lettore di schede SD e Micro-SD, oltre che una porta per la ricarica pass through. Nessuna di queste porte è disponibile sul questi computer. Il vantaggio è che non ci sono cavi di nessun tipo. Resta praticamente incollato al profilo del computer, rendendolo effettivamente comodo anche durante il trasporto: basta scegliere una custodia un po’ più larga, magari una per computer 15″ se si usa con un Pro da 13″, e può restare agganciato anche negli spostamenti. Ma a parte questo, è il vantaggio che porta, in rapporto al prezzo in promozione, che lo rende effettivamente un affare irrinunciabile. Perché occupando le due porte USB-A consente di usare dispositivi un po’ datati tra cui hard disk, tastiere esterne e mouse. Interessante è anche lo slot per le schede di memoria. Non dovrete ricorrere ad un lettore esterno, l’hub da solo basterà. E se volete potrete anche ricaricare il computer mentre lo utilizzate. Se lo volete comprare, anziché pagarlo 22,90€ vi basta spuntare il checkbox. Avrete uno sconto del 40% e lo pagherete solo 15€. Click qui per comprare

Offerte Speciali MacBook Air M2 a solo 949 euro, mimimo storico Amazon sconta sullo sconto Apple per il MacBook Air M2 da 256 GB: lo pagate solo 949 euro. È il minimo storico per questo modello

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.