GPT-4o Mini di OpenAI è piccolo, leggero ma potente

Pubblicità

OpenAI è al momento uno dei principali protagonisti nel settore dell’Intelligenza Artificiale, anche se i concorrenti in questo palcoscenico diventano sempre più. Per questo, la società dietro ChatGPT non vuole adagiarsi sugli allori, trovando sempre soluzioni innovative per attirare pubblico.

In questo senso OpenAI sta rilasciando un nuovo modello AI più leggero e conveniente per gli sviluppatori, chiamato GPT-4o Mini, che ha il vantaggio di costare significativamente meno degli altri modelli, senza rinunciare alla potenza di calcolo.

Consideranto più capace di GPT-3.5, il nuovo GPT-4o mini segna l’ingresso di OpenAI nel mercato dei modelli leggeri. Olivier Godement, responsabile prodotto della piattaforma API, ha dichiarato a The Verge che GPT-4o Mini incarna veramente la missione di OpenAI di rendere l’AI più accessibile a tutti.

Ed allora, già a partire da da oggi, gli utenti di ChatGPT con piani Free, Plus e Team potranno utilizzare GPT-4o Mini invece di GPT-3.5 Turbo, mentre gli utenti Enterprise avranno accesso al nuovo mini la prossima settimana. In sostanza, questo significa che GPT-3.5 non sarà più un’opzione per gli utenti di ChatGPT, ma sarà ancora disponibile per gli sviluppatori tramite l’API, se preferiscono non passare a GPT-4o Mini.

Il nuovo modello più leggero supporterà anche testo e visione via API, e l’azienda afferma che presto gestirà tutti gli input e output multimodali come video e audio. Per chi guarda i numeri, il nuovo modello ha ottenuto un punteggio dell’82 percento sul Measuring Massive Multitask Language Understanding (MMLU), un test di riferimento composto da circa 16.000 domande a scelta multipla su 57 materie accademiche.

Giusto per fare un paragone, da quando l’MMLU è stato introdotto per la prima volta nel 2020, la maggior parte dei modelli ha ottenuto un punteggio inferiore. Ad esempio, GPT-3.5 aveva ottenuto il 70 percento, mentre GPT-4o ha ottenuto l’88,7 percento, mentre Google afferma che Gemini Ultra ha il punteggio più alto di sempre con il 90 percento. In confronto, i modelli concorrenti Claude 3 Haiku e Gemini 1.5 Flash hanno ottenuto, rispettivament, il 75,2 percento e il 78,9 percento.

In questo contesto, dunque, l’82% ricevuto dal nuovo GPT-4o Mini è certamente un buon risultato. A titolo di esempio, tra le funzionalità offerte dal nuovo modello, OpenAI ha permesso alla startup fintech Ramp di utilizzarlo per costruire uno strumento che estraesse i dati delle spese dalle ricevute. Quindi, invece di dover digitare nei campi di testo, si ha la possibilità di caricare una foto della ricevuta per ordinare tutti i dati lì contenuti.

In estrema sintesi, questo GPT-4o Mini è una piattaforma sulla quale OpenAI sta investendo moltissimo, perché nell’idea della società diventerà molto popolare. Per OpenAI attualmente siamo solo al livello 2 della potenza AI, arriveremo fino al livello 5.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.