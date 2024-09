Juice sconta MacBook Air fino a 200 euro, anche a rate

Pubblicità

Bello, leggero e potente: MacBook Air è uno dei portatili Apple più venduti e ora nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice, è possibile scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e budget risparmiando fino a 200 euro sul prezzo di listino.

Non solo: oltre allo sconto è anche possibile scegliere di pagarlo in 20 rate a zero interessi e nessun costo aggiuntivo per la pratica. Infine per chi lo desidera è anche possibile ottenere una valutazione del proprio Mac usato per cederlo in permuta e risparmiare ancora di più sul nuovo.

Il modello più economico proposto è MacBook Air 13” con chip Apple Silicon M1 di prima generazione, CPU 8 core e GPU 7 core, SSD 256GB e 8GB di RAM proposto a 929 euro, invece del listino di 1.229 euro. Si può pagare in 20 rate da 46,45 euro al mese, zero interessi.

Per chi desidera una macchina entry level più recente è disponibile anche MacBook Air 13” con Apple Silicon M2, CPU e GPU da 8 core, SSD 256 GB al prezzo scontato di 1.049 euro, invece del listino di 1.249 euro. Oppure si paga in 20 rate da 52,54 euro senza interessi.

Infine si arriva al modello più recente con chip Apple Silicon M3 proposto nella configurazione base a 1.199 euro invece del prezzo di listino Apple di 1.349 euro., oppure in 20 rate da 59,95 euro al mese. Sono disponibili diverse colorazioni e anche configurazioni personalizzate con tagli maggiori di memoria RAM, SSD e GPU.

Invece per MacBook Air M3 15 pollici si parte da 1.499 euro invece del prezzo di listino di 1.649 euro, oppure in 20 rate da 74,95€ al mese, sempre senza interessi. Ricordiamo che da Juice sono disponibili le promozioni Back To School con sconto extra del 10% su MacBook Air e MacBook Pro per docenti e studenti.

Tra le offerte in corso segnaliamo il mouse Logitech MX Anywhere 3 a 79,95 euro invece del listino di 99,90 euro, il Mouse Pebble 2 M350 a 24,95 euro invece di 29,95 euro e la tastiera Logitech MX Keys Mini in sconto a 89,95 euro invece del prezzo di listino di 109,90€.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.