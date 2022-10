JBL GO 3, speaker piccolo e pronto a tutto a solo 25 euro

Un piccolo ma efficiente altoparlante Bluetooth ad un prezzo super? JBL GO 3 in sconto su Amazon dove vi costa solo 25,39€.

Stiamo parlando di uno degli ultimi prodotti di JBL, un leader assoluto nel settore degli speaker, che si distingue per dimensioni e funzioni. In primo luogo è piccolissimo: 8.7 x 7.5 x 4.1 cm per un peso di 209 grammi. Talmente piccolo da poter essere tascabile. Nonostante questo è capace di seguirvi ovunque, in una gita o anche a bordo della piscina. È infatti resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP67).

Dal punto di vista musicale riproduce audio fino a quasi 5W, perfetti per un piccolo gruppo che potrà godere della musica per cinque ore grazie alla batteria interna ricaricabile. Il ripristino dell’energia passa per un cavo USB-C quindi del tutto universale.

JBL parla anche di un ‘ottima qualità musicale grazie alle tecnologie che ha introdotto in questo piccolissimo altoparlante. Tra o di esse JBL Pro Sound che migliora la riproduzione dei bassi nonostante le dimensioni ridotte dello speaker.

La tecnologia wireless è Bluetooth 5.1 che garantisce un basso consumo e una connessione stabile anche a distanza. È anche possibile usarlo come vivavoce per le telefonate.

Il prezzo consigliato da JBL è di 40€. Amazon vende la versione incolore rosso ad appena 25,39 €

Click qui per acquistare