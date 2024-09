Volvo svela un camion elettrico con 600 km di autonomia

Pubblicità

L’elettrificazione dei camion pesanti prosegue in tutto il mondo e le distanze più lunghe stanno diventando una possibilità: l’anno prossimo Volvo lancerà una nuova versione a lungo raggio del suo FH Electric, in grado di percorrere fino a 600 km con una sola carica.

Secondo la casa automobilisticca consentirà alle aziende di trasporto di utilizzare i veicoli elettrici su percorsi interregionali a lunga distanza, oltre a permettere agli autisti di percorrere un’intera giornata lavorativa senza doverli ricaricare. Volvo FH Electric sarà in vendita nella seconda metà del 2025.

Il fattore abilitante per l’autonomia di 600 km è la nuova tecnologia di trasmissione di Volvo, il cosiddetto e-axle, che crea spazio a bordo impiegato dagli ingegner per una capacità della batteria significativamente maggiore. Anche le batterie più efficienti, il sistema di gestione delle batterie migliorato e l’efficienza complessiva della catena cinematica contribuiscono all’estensione dell’autonomia.

Volvo Trucks da anni afferma di voler puntare sul trasporto privo di combustibili fossili per raggiungere l’obiettivo di emissioni zero entro il 2040 utilizzando una strategia tecnologica a tre strade. L’approccio tecnologico a tre soluzioni si basa su motori elettrici a batteria, elettrici a celle a combustibile e motori a combustione che funzionano con carburanti rinnovabili come l’idrogeno verde, il biogas o l’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil).

Anche Tesla sta compiendo i primi passi per portare il suo camion tutto elettrico Tesla Semi in Europa: il primo esemplare è stato avvistato in Germania, mentre una ricerca di personale Tesla per un Business Development Manager in Europa punta a un ruolo dedicato a Semi nel Vecchio Continente con sede di lavoro a Berlino o Amsterdam.

