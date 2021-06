Prezzo da Black Friday per Amazon Echo Dot di 4 generazione: solo 24,99 euro

Grazie alle offerte Prime Day, Amazon Echo Dot di quarta generazione scende al minimo storico e costa come al Black Friday: ancora per poche ore, lo pagate solo 24,99 euro.

L’offerta come dicevamo è quella sulla quarta versione di questo estremamente popolare gadget, non tanto diverso dalla terza versione recensita da Macitynet qui, che vi offre la possibilità di avere un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri della serie Echo permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo smart, una volta installato non si dovrà fare altro, visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati in Echo Dot, Amazon Alexa è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

Come detto, l’Echo Dot di quarta generazione è molto simile a quello di terza generazione; di fatto la principale novità è nella forma sferica. Il resto rimane del tutto identico, il che è positivo visto che l’Echo dot di terza generazione è stato un successo planetario con milioni di pezzi venduti grazie ad un eccellente prezzo unito a funzioni di fascia superiore.

Durante il Black Friday è sceso al minimo storico (24,99 euro), poi a gennaio è stato proposto per poco a 29,99 e ora torna a quel prezzo: la spedizione è immediata.

In alternativa potete comprare pure la versione con orologio integrato: se volete saperne di più, trovate maggiori informazioni nell’articolo di annuncio. Tornando all’offerta, questa versione costa 70 euro ma col Prime Day ve la portate a casa per 34,99 euro spedizione inclusa.