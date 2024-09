Kingston, nuova unità SSD NVMe NV3 PCIe 4.0

Pubblicità

Kingston ha annunciato il lancio sul mercato dell’unità SSD NVMe NV3 PCIe 4.0. L’unità di storage integra il controller NVMe Gen 4×4, promette velocità di lettura/scrittura fino a 6.000/5.000 MB/s, in grado di rendere il sistema più veloce e di gestire una varietà di carichi di lavoro, dall’editing al gaming.

Il design compatto single-sided M.2 2280 (22×80 mm) consente di portare lo spazio di storage fino a 4TB, e l’unità è perfetta per gli assemblatori e i gamer che desiderano migliorare le prestazioni del proprio PC.

L’unità è disponibile in “tagli” da 500 GB fino a 4TB (500GB, 1TB, 2TB e 4TB) e include un anno di utilizzo gratuito del software Acronis true Image per PC oltre all’applicazione Kingston SSD Manager, che consente di monitorare lo stato di salute del drive e l’utilizzo del disco, aggiornare il firmware del drive e cancellare i dati in modo sicuro. La garanzia è di 3 anni.

Nel momento in cui scriviamo su Amazon i prezzi partono da 54,34€ (per la variante da 500GN), passando a 82,08€ (per la variante da 1TB) e a 151,33€ per quella da 2TB.

Per tutte le novità dal mondo Kingston fate riferimento a questa sezione del nostro sito web.