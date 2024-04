KinHank, la console di gioco per PC che sembra una musicassetta

Ci sono console di gioco che inseguono il mercato con potenze sempre maggiori e titoli superlativi, e ce ne sono altre come la KinHank attualmente in sconto del 68% che fanno una cosa sola, ma la fanno benissimo: riportarvi indietro nel tempo.

Ci si affeziona già soltanto a vederla perché il suo design è davvero particolare. Assomiglia infatti in tutto e per tutto a una musicassetta degli anni ’90, grazie alla forma e ai dettagli stampati sulla scocca esterna. Quello che in realtà vediamo è il case di un disco rigido da 2,5 pollici compreso nell’acquisto, con 2 TB di spazio che danno il via alla vera magia.

Per farlo funzionare infatti bisogna collegarlo al computer, necessariamente spento, tramite la spina USB-A 3.0. Quel che bisogna fare poi è accendere la macchina selezionando questa console come disco di avvio principale (su Windows si schiaccia ripetutamente Esc o Canc sulla tastiera per accedere al Bios, coi Mac basta tenere premuto Option all’avvio).

Tenete presente che funziona con tutti i computer Windows, Mac e Linux che usano un processore Intel a 32 bit o 64 bit, mentre non funzionerà su ARM, Apple M1, M2, M3 e via dicendo.

Avviato il sistema operativo (è il Batocera 33) si avranno a disposizione oltre 120.000 giochi retrò categorizzati all’interno di 85 raccolte. Tutto questo in 12 x 8 x 1,5 centimetri di spazio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 267,51 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 68% andando a spendere soltanto 84,58 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

