Kospet Magic, smart watch con GPS che misura battiti, pressione e ossigeno nel sangue a soli 13 €

Sono anni che Apple cerca l’approvazione della FDA per poter permettere ad Apple Watch di misurare la pressione del sangue direttamente dal polso dell’utente. Tra i tanti che l’hanno battuta sul tempo c’è Kospet Magic, uno smartwatch che trovate attualmente in sconto a circa 13 euro.

Questo orologio intelligente è l’ideale per monitorare l’attività fisica e tenere d’occhio la propria salute. Oltre a misurare la frequenza cardiaca tiene anche traccia delle calorie bruciate, integra un contapassi e monitora la qualità del sonno.

Rispetto a molti altri dispositivi concorrenti, come dicevamo, permette di misurare anche la pressione del sangue e la quantità di ossigeno in esso contenuta.

Tutto questo si può gestire direttamente dallo schermo touch di forma circolare da 1,3 pollici (risoluzione 240 x 240 pixel), sebbene ci sia anche il collegamento Bluetooth allo smartphone per la ricezione delle notifiche direttamente sul polso. Dal punto di vista tecnico, monta 128 KB di RAM e una batteria da 140 mAh che promette 8 giorni di autonomia in Standby.

Questo smartwatch incorpora inoltre un modulo GPS, può perciò essere utilizzato anche in maniera totalmente indipendente dallo smartphone per tracciare l’attività fisica con elevata precisione. Se interessati al momento lo trovate online in sconto a circa 13 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.