Trovare i giochi su Google Play Store è adesso più facile

Trovare i giochi su Google Play Store sarà a vree ancor più facile. Google ha annunciato oggi di aver implementato una riprogettazione grafica sul proprio store digitale. Ecco cosa è cambiato.

Il Play Store ora distingue tra app e giochi, una probabile risposta alla crescente importanza del gioco mobile. I giochi per dispositivi mobili rappresentano il 33 percento delle installazioni di tutte le app, secondo un rapporto pubblicato questa estate da App Annie. Ma mentre gli utenti potrebbero non installare giochi per dispositivi mobili con la stessa frequenza di altre app, i giochi rappresentano la categoria in cui spendono più soldi. Questo per via degli acquisti in-app, che permettono al versante videoludico di rappresentare 74% della spesa dei consumatori.

Google Play ha apportato altre modifiche recenti per soddisfare i gamer. Di recente ha lanciato una nuova landing page per sviluppatori di giochi, piena di guide, strumenti e altre risorse. L’anno scorso, ha aperto la tecnologia Instant App ai giochi per dispositivi mobili, consentendo agli utenti Android di giocare prima di acquistarli.

Insieme ad app e giochi, ci sono anche categorie separate per film e libri, come nota anche engadget. Questa modifica consentirà agli utenti di trovare facilmente i titoli più redditizi per tipo di intrattenimento. Gli utenti che accedono al Play Store e utilizzano un dispositivo mobile noteranno anche una nuova barra di navigazione in basso. C’è anche una nuova tipologia di navigazione a sinistra su tablet e Chrome OS.

La possibilità di una riprogettazione per il Google Play Store era in effetti in lavorazione da un po’, ma ora è ufficiale. Google si è allineata, ovviamente, ad un linguaggio Material, per offrire agli utenti un negozio più pulito e premium, capace allo stesso tempo di migliorare la scoperta e l’accessibilità delle app.