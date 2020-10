HomePod mini e Apple TV saranno stazioni Ultra Wideband per la casa smart

È stata introdotta per la prima volta negli iPhone 11 con il chip dedicato Apple U1: la multinazionale di Cupertino integrerà la tecnologia Ultra Wideband anche in HomePod mini e Apple TV che diventeranno così vere e proprie centrali non solo per monitorare con estrema precisione la posizione degli utenti e dei dispositivi, ma anche per offrire nuove funzioni per la casa smart.

Già a settembre un leaker aveva anticipato la massiccia adozione del chip U1 in una serie più ampia di dispositivi e computer Apple, quindi non solo i tag trova tutto AirTag ora attesi nel 2021, ma anche nelle prime cuffie a marchio Apple AirPods Studio attese entro quest’anno. Apple ha integrato questo chip e tecnologia in Apple Watch Serie 6, sarà incluso negli iPhone 12 ed è previsto in arrivo nei nuovi HomePod mini e Apple TV.

Sia il primo HomePod (qui sopra un rendering che immagina un HomePod mini) che l’attuale Apple TV fungono da centraline HomeKit per la domotica: con l’arrivo ora anticipato della tecnologia Ultra Wideband i nuovi modelli in arrivo offriranno ancora più funzioni per la casa smart e non solo. Il rilevamento preciso della posizione in interni permetterà di usare queste informazioni per controllare riproduzione media, dispositivi, luci, volume, apertura e chiusura delle porte e altro ancora in base alla posizione dell’utente.

Naturalmente il rilevamento preciso della posizione di ogni dispositivo Apple con chip U1 permetterà di rilevare eventuali spostamenti dei dispositivi, anche quando l’utente non è in casa, avvisandolo quando un Mac o un iPad vengono spostati all’interno dell’abitazione e soprattutto quando i dispositivi vengono portati fuori casa. In questo scenario si tratta di funzioni più evolute che gli utenti potranno sfruttare tramite l’app e la piattaforma Find My.

Ma le anticipazioni su HomePod mini e Apple TV con ultra wideband per la casa smart non si fermano qui. Secondo il leaker seriale Jon Prosser anche alcuni hardware e dispositivi che non supportano la piattaforma smart home di Apple potranno essere utilizzati come dispositivi homeKit. Purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli sul funzionamento. Infine sia il prossimo speaker smart che il prossimo set top box TV di Cupertino vengono paragonati a dei cavalli di Troia di Apple che permettano di abilitare funzioni in realtà aumentata nell’app Find My.

Altri due indizi precedenti puntano nella stessa direzione: un brevetto Apple scoperto lo scorso anno punta all’impiego di Ultra Wideband per la casa smart, mentre a partire da iOS 14 gli sviluppatori terze parti possono impiegare dati, rilevamenti e funzioni del chip Apple U1. Ricordiamo che l’arrivo di HomePod mini è atteso entro quest’anno: probabilmente lo stesso varrà anche per la nuova Apple TV anche se finora non sono emerse indicazioni più precise sulla possibile data di arrivo.

