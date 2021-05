La bicicletta elettrica Smlro C6 è in offerta lampo a 667,88 euro

Se volete comprare una bicicletta elettrica, c’è una buona offerta sulla Smlro C6 che, per poche ore, si compra con uno sconto pari al 34%.

Questa bicicletta elettrica è un po’ diversa da tutte le altre perché utilizza un motore più potente, perciò è in grado di offrire prestazioni migliori. Anziché il solito motore da 350 Watt che troviamo in molti altri veicoli di questo tipo, questa bici ne monta uno da 500 Watt, che promette una velocità massima di 35 chilometri orari, quindi ben al di sopra dei 25 Km/h attualmente consentiti dalla legge italiana.

Ciò significa che va considerata ai livelli di un motorino e per poter circolare in strada dev’essere targata e guidata con l’obbligo del casco. In alternativa non ci sono vincoli se la si guida in strade private o in circuiti o magari, sostituendo i pneumatici, per le strade di montagna, dove tutta questa potenza potrebbe risultare particolarmente utile per nelle salite più impegnative.

Anche perché questa bicicletta offre due modalità di viaggio: quella tradizionale con pedalata assistita offre tra gli 80 e i 100 chilometri di autonomia con una sola carica (a proposito: la batteria si ricarica completamente in circa 4-6 ore) mentre se si usa in modalità full-electric si può viaggiare senza pedalare, un po’ come se ci si trovasse a bordo di un motorino, per un massimo di 45 chilometri.

La bici Smlro C6 inoltre usa un cambio Shimano a 7 marce e monta ruote da 26 pollici, uno schermo LCD per visualizzare i dati di viaggio come velocità e chilometri percorsi e può sospingere fino ad un massimo di 150 chilogrammi di peso. Usa freni a disco e monta una luce LED frontale per assicurare una buona visibilità anche di notte. Infine è dotata di un sistema di segnalazione acustico per avvisare l’utente quando l’energia residua nella batteria scende sotto il 10%, in modo da consentirgli sufficiente autonomia per decidere il da farsi.

Chi vuole comprarla come detto attualmente trova un’offerta lampo che gli consente di risparmiare il 34%: anziché pagarla 1.011,94 euro la si compra per 667,88 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.