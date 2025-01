La custodia per trasportare Mac mini M4 e accessori in sicurezza

Pubblicità

Dovete partire per un lungo soggiorno fuori casa e non volete rinunciare al vostro nuovo Mac mini M4? o più semplicemente dovete portarvelo tutti i giorni in ufficio e non sapete come fare per non correre rischi? la risposta a queste lecite domande è nella custodia di RLSOCO fatta apposta per questo computer.

Innanzitutto sappiate che la potete usare anche con altri Mac mini di precedente generazione o con mini PC Windows/Linux che rientrano nelle misure dello scompartimento principale, capace infatti di accogliere macchine di massimo 13,6 x 13,4 cm e con uno spessore non superiore ai 5 cm.

È realizzata con materiali di alta qualità, tra cui schiuma EVA ad alta densità e tessuto 1680D, assicurando quindi una buonissima protezione contro gli urti e le vibrazioni e prevenendo quindi danni accidentali durante il trasporto. Parte del successo di questa custodia è dato dalla presenza di un morbido cuscinetto all’interno che avvolge il computer, e da una cinghia con velcro che permette di tenere il Mac mini saldamente in posizione.

Questa custodia include anche scomparti separati per gli accessori, come l’alimentatore, i cavi HDMI per la connessione ad un monitor esterno e un mouse. Grazie al vassoio inferiore sagomato e alla tasca a rete semiaperta è possibile organizzare tutto in modo ordinato, mantenendo ogni componente al suo posto e poter poi accedere rapidamente agli accessori senza dover rovistare tra i vari oggetti.

Con ampia maniglia per trasportarla come fosse una valigetta, l’esterno è poi idrorepellente, promettendo così una adeguata protezione anche in caso di pioggia.

Segnaliamo inoltre la presenza di una doppia cerniera YKK di alta qualità che promette una ottima scorrevolezza permettendo di aprire e chiudere la custodia senza intoppi o difficoltà. Un dettaglio apparentemente semplice ma che in realtà contribuisce a rendere l’accessorio più duraturo nel tempo.

Tutti i materiali che compongono questa custodia sono infine certificati Rohs, il che assicura che siano conformi agli standard di sicurezza e ambiente.

Dove comprare

Questa custodia costa 35,99 € e la potete comprare anche su Amazon.

