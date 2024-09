Con la chiavetta MSXTTLY CarPlay e Android Auto diventano wireless

Pubblicità

Se avete un’auto dotata di impianto CarPlay o Android Auto funzionante solo collegando il telefono via cavo, sappiate che potete renderlo completamente wireless con l’adattatore MSXTTLY SMT-AC01.

Ha la forma di una piccola chiavetta USB che, una volta collegata alla presa dell’automobile, rende disponibili una rete WiFi o il collegamento Bluetooth per far sì che il telefono si colleghi all’impianto senza dover collegare ogni volta il cavo.

Questo significa poter beneficiare anche del vantaggio di avere il sistema Smart dell’automobile attivo e pronto all’uso senza far nulla ogni volta che salite in auto perché, dopo il primo collegamento, il dispositivo è in grado di “ricordare” l’abbinamento effettuandolo automaticamente non appena si entra nel raggio d’azione del segnale emesso dalla chiavetta (gli bastano 5-10 secondi).

Diventa quindi tutto più semplice e intuitivo, oltre che automatico, e il bello è che funziona con gli impianti esistenti di più di 800 automobili attualmente in circolazione.

Per il telefono vi basta avere un iPhone con almeno iOS 10.0 per quanto riguarda il CarPlay, se invece vi interessa Android Auto è sufficiente un dispositivo con la versione 11.0 o successiva di Android.

L’adattatore MSXTTLY SMT-AC01 come dicevamo è tra i più piccoli e discreti del settore (misura circa 5 x 2,5 x 1,1 centimetri) ed include in confezione due utili accessori che ne estendono la compatibilità. Oltre ad avere la spina USB-A c’è infatti un cavetto che funge da prolunga qualora la presa in auto si trovi in una posizione scomoda, mentre se l’automobile usa la più moderna USB-C, c’è una prolunga-adattatore anche per questa connessione.

Come dicevamo si può scegliere sia la rete WiFi, sia quella Bluetooth, ed è ottima anche la costruzione perché usa un connettore con placcatura in oro, materiale che offre una migliore conduttività e una maggiore resistenza alla corrosione (è testato per sopravvivere ad oltre 1.000 attacca-stacca).

Dove comprare

MSXTTLY SMT-AC01 è in vendita su Amazon al prezzo di 89 € ma al momento è in corso una duplice offerta: oltre allo sconto di 69,99 € è infatti possibile attivare la casella coupon per ottenere un ulteriore 30% di sconto, andandolo di fatto a pagare soltanto 48,99 €.