La lavagna digitale Xiaomi Mijia è in offerta

Volete dire addio allo spreco di carta in casa e ufficio? Allora approfittate dell’offerta attualmente in corso sulla lavagna digitale Xiaomi Mijia, una sorta di piccolo tablet su cui scrivere e riscrivere…e riscrivere, migliaia di volte, con facilità e precisione.

Ha le dimensioni di una tavoletta da 10 pollici (misura pressappoco 23 x 16 centimetri ed ha uno spessore di 7 millimetri) e usa uno schermo LCD un po’ particolare, perché ha lo sfondo completamente nero, proprio come una lavagna, mentre il tratto generato dalla speciale penna in dotazione è colorato.

Per la precisione la lavagna presenta delle fasce di colore orizzontali (dall’alto verso il basso: verde, arancione e blu, che si ripetono ciclicamente lungo tutta la superficie) e per disegnarci sopra non serve alcuna alimentazione: dentro infatti c’è una batteria a bottone di tipo CR2025 che serve solo per cancellare quel che si è scritto, e promette un’autonomia di circa un anno procedendo a un ritmo di 100 cancellazioni giornaliere.

Per cancellare disegni e scritte basta schiacciare il pulsante posizionato sul bordo superiore oppure si può sfiorare semplicemente il cappuccio della penna sulla barra superiore contrassegnata dal simbolo ((o)). Se invece si vogliono prevenire cancellazioni accidentali, basta attivare il blocco spostando l’interruttore incassato al bordo sinistro della tavoletta.

La scocca esterna è costruita in plastica ABS e la penna si aggancia magneticamente al bordo: infine, non usa inchiostro o polveri e non emette luce blu, quindi è gentile anche con gli occhi.

Come dicevamo questo strumento rappresenta un’interessante alternativa ecologica alla carta e alla penna specialmente per prendere appunti usa-e-getta come la lista della spesa, qualche dato ricevuto al telefono, oppure anche solo per far disegnare un bambino. Non c’è memoria per archiviare i disegni, ma si può sempre scattare una foto col cellulare prima di cancellare tutto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 37,86 € risparmiate il 30% pagandolo 26,50 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.